La actriz Arianna Fernández, que interpreta Julieta en ‘Maricucha 2′, afirmó que se identifica con su personaje en que no le gusta las injusticias. Ha llegado a la televisión y el teatro por sus propios méritos y no por ser la hija del productor musical Juan Carlos Fernández. Actualmente estudia teatro musical.

“Julieta me ha hecho ser más empática, darme cuenta que si algo no me gusta no hay que callar, que no está mal alzar la voz. Es muy madura también, a sus 17 años, tiene muy claras las cosas que quiere hacer en la vida al igual que yo”, afirmó.

Te has encariñado con Julieta...

Sí, poco a poco he ido construyendo el personaje, dándome cuenta de que Julieta es una chica con mucho carácter, decisión, al decir las cosas no le tiembla la voz. Además, es activista, muy empática, entonces cundo grabo las escenas cada vez me encariño más más con este personaje y siento que, de verdad, ha llegado en un momento preciso. Siempre he pensado que los personajes llegan a ti como un regalo, algo te tienen que enseñar en tu vida.

Tienes muchos seguidores en las redes que te apoyan, pero habrá alguno que te ha dicho que estas en televisión por tu papá, Juan Carlos Fernández.

Sí, me han llegado ese tipo de comentarios. Mi papá es mi mayor inspiración, lo admiro mucho. Si estoy aquí (televisión) es porque me he preparado muchísimo en talleres de actuación, canto, danza porque es lo que amo. Esto no es fácil, yo he hecho mi casting como todos los actores, he pasado por un proceso al igual que cualquier otra persona.

No te molesta esos comentarios.

Para nada, para mí es un orgullo decir que soy la hija de Juan Carlos Fernández porque yo soy su fan número uno.

¿Tú también cantas?

Sí, cantar es una de mis más grandes pasiones y he grabado canciones para distintas novelas. Desde chiquita me gusta cantar, me fui preparando y ahora estudio teatro musical. Ya he participado en varios musicales con ‘Preludio’, me inicié con Denisse Dibós que es mi madre teatral. Realmente empecé bailando ballet desde los 3 años hasta los 12, era mi vida entera. Después descubrí que me gustaba cantar y al final me di cuenta que me encantaba la actuación también. Entonces las tres cosas que me gusta hacer son cantar, bailar y actuar. Me metí a estudiar teatro musical y soy feliz.