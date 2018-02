Arlette Contreras: Andrea Llosa y su contundente mensaje al Poder Judicial tras absolver a Adriano Pozo

¡Indignación total! ¡Ni Una Menos! Andrea Llosa, al igual que todos los peruanos, se mostró indignada luego de enterarse que Adriano Pozo, expareja y agresor de Arlette Contreras, fuera absuelto de los delitos de violación sexual y feminicidio en grado de tentativa. La conductora de 'Nunca Más' expresó su repudio a través de las redes sociales y compartió un mensaje directo al Poder Judicial y a los jueces que indicaron que no encontraron "pruebas suficientes" para condenar al 'pegalón de Ayacucho'.



"Gran Mensaje del Poder Judicial: agresor, síguele sacando la mierda a tu pareja o ex pareja. Tú tranquilo, acá nosotros te cubrimos, te defendemos. No importa si tratas de violarla, total, si ella fue contigo a un hotel, que se joda. No importa que la arrastres desnuda por el hotel, no importa que le pegues, porque finalmente no la mataste. Tendrías que haberla matado para demostrar que tu intención era matarla. Tendrías que haberla violado para demostrar que tu intención era violarla. No importa si hay un video que demuestra todo porque acá nosotros tenemos el poder y podemos hacer lo que nos dé la gana, tú tranquilo", se lee en el post de Facebook de Andrea Llosa.

Andrea Llosa también se dirigió a los jueces Karina Vargas Béjar y Pantaleón Zegarra Huayhua, quienes votaron a favor de absolver a Adriano Pozo de los delitos que se le imputaban.



"Los 2 jueces de la sala penal de Ayacucho que votaron por absolver a este salvaje agresor llamado Adriano Pozo, tienen nombre y apellidos: KARINA VARGAS BÉJAR Y RUBÉN PANTALEÓN ZEGARRA. Para estos dos jueces, Adriano Pozo, no tuvo intención ni de matar ni de violar a Arlette Contreras, pese a que todos vimos que la agresión, la persecución y la humillación paró gracias a que apareció serenazgo ( serenos a los que, por cierto, el agresor insultó y amenazó). Lo que hoy han hecho estos dos jueces es masacrar la esperanza de que los agresores al fin podrán ser castigados. Estos dos jueces son cómplices de la violencia a la mujer. Estos dos jueces han asesinado la valentía de las mujeres que al fin se estaban animando a denunciar a su agresor. Estos dos jueces son culpables de que hoy nos levantemos con el dolor de saber que la justicia en nuestro país es una mierda. Una buena mierda. Pero vamos a luchar, vamos a luchar contra ellos, que forman parte de un sistema judicial podrido que debe cambiar, ahora", culminó Andrea Llosa.

Post de Facebook de Andrea Llosa sobre el caso Arlette Contreras.

Tras la decisión judicial que absolvía a su agresor Adriano Pozo, Arlette Contreras se mostró indignada y calificó de decepcionante y de 'vergüenza internacional' la actuación de la justicia peruana. "Es increíble lo asqueroso y contaminado que está todo esto. Han hecho oídos sordos, no han querido ver las pruebas del caso".



"Lo han liberado descaradamente, además no acudió a la lectura de sentencia. Acá, en el Perú, está permitido matar, violar y golpear a una mujer", dijo Arlette Contreras a la prensa.