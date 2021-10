Armando Tafur productor de ‘Reinas del show’ y ‘América hoy’ se pronunció sobre la situación laboral de Melissa Paredes, luego que la conductora contó su ‘verdad’ tras ser ampayada con su bailarín Anthony Aranda, y dijo que necesita a la también actriz concentrada para su trabajo y que si vuelve a la pista de baile, no será con el ‘activador’.

“Le sugerí a Melissa que se tome un tiempo y lo ha aceptado, no sé si será un día, dos o tres porque ella necesita arreglar sus temas personales y la parte legal porque tiene un matrimonio, no es que sea un enamorado, pues si fuera así le dijera que mañana mismo volviera. Además, la necesito concentrada para el programa de las mañanas y su participación en ‘Reinas del show’”, comentó Tafur.

Melissa Paredes era muy feliz con Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

¿Hasta cuándo tiene contrato Melissa con ‘América hoy’?

Su contrato con nosotros que es hasta diciembre, ya falta poco para que termine, pero como te repito la necesito concentrada para el programa que es dirigido para la familia y donde tocamos muchos temas y , la verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos. Yo la tenía en el programa como la mamá y esposa joven, entonces tiene que arreglar sus cosas para que pueda seguir teniendo el perfil que busco en ella para ‘América hoy’.

Ojalá arregle pronto su situación....

Confío y espero que Melissa y Rodrigo pongan paños fríos, se sienten a conversar como dos personas adultas y lleguen a un acuerdo para que así ella pueda estar tranquila, regrese a conducir el programa y no esté pensando en qué va a pasar con su matrimonio.

Melissa Paredes protagonizó una escandalosa ruptura tras ser captada en situaciones cariñosas con el bailarín Anthony Aranda. (Foto: @anthonyarandab)

Muchas personas aprobaron que Janet fuera incisiva con sus preguntas a Melissa.

La verdad, en el programa y un poco mi personalidad no nos casamos con nadie, si bien es cierto no hacemos periodismo de investigación ni de espectáculos, en los temas que tocamos nos burlamos de nosotros mismos, las chicas hablan de sus cirugías, de que subieron de peso, entonces por qué no tocar un tema que le pasa a una de las conductoras del programa si en otro momento hemos comentado sobre la infidelidad, en cómo reconocer a un infiel, cómo salir de una relación tóxica y hablado del caso de Josimar y Andrea San Martín. Creo que Janet cumplió el rol que le tocaba. Seguramente en el caso de Ethel algunos la van a criticar por cómo maneja la situación y es que ella es una chica muy preparada, pero a la vez muy emocional. Ahí la situación es diferente, no voy hablar por ella, pero Ethel era un poco amiga de la relación, sé que compartían bastantes cosas con Melissa y te afecta de otra manera, pues saber que a quien tus hijas le dicen tía, se separa, te entristece. A todos nos da pena.

¿El sábado estará en la pista de ‘Reinas del show’?

Mira, tendré una reunión para saber que está pasando y cómo vamos a manejar la situación en el programa. Si ella baila en el programa no lo hará con Anthony, no es algo que quisiera porque ella aún está casada con Rodrigo, al margen de respetar un poco su privacidad , eso debe quedar muy claro. Si alguna vez cometimos algún error no me gustaría repetirlo en cuanto al programa por más que se den cosas que generen audiencia, nos queda cuidar la marca del programa, pero yo no soy quién para lapidar a nadie. Si ella tiene ganas de bailar, que aparezca. Si renuncia asumirá las consecuencias como otras concursantes, pues será tratada de la misma manera.