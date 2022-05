El productor Armando Tafur aseguró que la entrevista a Melissa Paredes, que dio a ‘América Hoy’, no tiene como finalidad crucificar ni lavarle la cara a nadie y que Ethel le hizo las preguntas que toda la gente quiere escuchar. Niega que hayan condicionado el regreso de la también actriz al programa si terminaba su relación con Anthony Aranda.

“(En la entrevista) Sentí una Melissa diferente a la cual estuve viendo en los últimos meses en pantalla. Creo que el día que Melissa estuvo en el programa después del llamado ampay estaba como en la nebulosa, en otra situación que no es la que está ahora. La he visto mucho más centrada y enfocada en lo que quiere, en su objetivo que, me imagino, es pedir esa nueva conciliación con Rodrigo (Cuba)”, afirmó.

La entrevista es una respuesta a Rodrigo...

No, hay que aclarar que hace tiempo estoy viendo la opción de generar algún tipo de contenido con respecto a Melissa, incluso hablé con ella personalmente si de repente algún día podíamos tenerla en ‘América Hoy’ de invitada o de alguna otra forma, y coincide cuando explota esto de la conciliación. Yo me comunico con ella y también con Rodrigo, no voy a negarlo, le di mi número de teléfono y parece que él tuvo otra opción con otro medio. El jueves, día de la conciliación, dijimos hagamos la entrevista con Melissa, pero ya la teníamos pactada porque en todo caso podríamos haber esperado que salga la entrevista con Rodrigo y luego nosotros hacer otra con Melissa. La entrevista básicamente se planteó a Melissa por el tema de la conciliación, y evidentemente salieron muchas cosas más. Te puedo asegurar que ha sido una entrevista larga y potente.

Muchos dicen que están ‘limpiándole la cara’ a Melissa...

Por qué tendríamos que limpiarle la cara si Melissa no trabaja en el programa ni en América, acá no se trata de juzgar ni crucificar a nadie. Entonces, no se trata de lavarle la cara a nadie, no tenemos por qué hacerlo. Para empezar Melissa no trabaja actualmente en América ni en GV. Ethel ha preguntado lo que la gente quiere escuchar y de manera alturada, obviamente.

Viste una Melissa arrepentida...

Yo creo que uno tiene que ser consecuente de los errores que uno puede cometer. Entonces, me imagino que algunas cosas que están pasando en su vida son consecuencia de algo que de seguro no estuvo bien, por lo menos, en ese momento... pero no vamos a juzgar a nadie, creo que la gente espera que salga (Melissa) y te agarren a pedradas, que le digas infiel, mala mujer o mala madre y está muy lejos de ser eso, a mí sí me consta haber visto una Melissa preocupada por su hija al cien por ciento, por lo menos en los meses que trabajamos juntos.

Janet dijo que Melissa podría haber regresado al programa si terminaba su relación con Anthony Aranda, y ella lo prefirió a él.

Yo creo que Janet lo contó de una manera, que de repente, puede haberle puesto su estilo. Lo que sucede es que cuando hay el episodio de Melissa, lo que se le dice a ella es: ‘Tómate el tiempo que necesites para ordenar tu vida, ordenar tu situación y luego de eso, veremos’. Han pasado ocho meses y ¿en qué estamos?, ella no iba a estar con cabeza para estar conduciendo.

Niegas que hubo un condicionamiento...

Nadie podría condicionar a alguien y decirle ' terminas tu relación’ porque no somos una inquisición y no somos quien para decirlo. No creo que alguien pierda el trabajo por un error, si es así los centros de trabajo estarían vacíos.

Error o no lo que la gente ve es que ella no está en el programa por el ampay y todo lo que se suscitó, todo el escándalo mediático.

Por lo que se suscitó yo calculo que sí, obviamente tenía que ordenar su vida en ese momento. Entonces creo que sí es una consecuencia, es un tema de ordenarte y luego se verá.

Consideras que Melissa aún no ‘ordena’ su vida...

Lastimosamente las personas que trabajan en el medio dependen mucho de su imagen, son influenciadores, personas que venden algún tipo de productos y lo tenemos claro todos los conductores, la televisión vive de la publicidad. Entonces, creo que algunas cosas que en este momento pasan en su vida hacen que Melissa todavía no se pueda reactivar. Pero no descarto que Melissa, en algún momento, regrese al programa. Si me preguntas por el equipo ideal, veo a Janet, Ethel, Melissa y Brunella juntas. Sí la veo en la foto, no la descarto, siempre y cuando todo vaya dentro del cauce.