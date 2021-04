Una de las sorpresas en el cierre de campaña virtual de Rafael López Aliaga fueron las orquestas de cumbia Armonía 10 y Corazón Serrano, que recibieron cientos de críticas de sus seguidores cuando se enteraron que se presentarían con el candidato presidencial de Renovación Popular en el cierre virtual de campaña.

Walter Lozada, director de Armonía 10, y Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, coincidieron en que la presencia de los grupos de cumbia en el evento del partido político no es un respaldo al candidato.

“Desgraciadamente mucha gente no entiende que solo nos han contratado, pero yo espero que el público no nos juzgue, porque solo estamos haciendo nuestro trabajo. Solo hacemos música y queremos alegrar a la gente nada más, no tenemos nada que ver en temas políticos, no nos metemos en esas cosas”, dijo Guerrero.

Por su parte, Walter Lozada mencionó que no le interesaban mucho las críticas porque los músicos fueron golpeados durante la pandemia y no han tenido ingresos.

“A mí no me importa quién nos contrata para cantar, la gente que nos critica en las redes sociales no nos va a dar de comer, y lo que menos me importa es hacer campaña por algún político. Lo único que puedo decirles a todos los que nos critican es que me alegra que haya un poquito de trabajo para mí y mis músicos”, dijo.

Además de Armonía 10 y Corazón Serrano, el cómico Fernando Armas también participó en el show virtual durante el cierre de campaña de Rafael López Aliaga.

GRUPO 5 VS ARMONÍA: EL PRIMER VERSUS VIRTUAL

La cumbia norteña sigue de pie para acompañar a sus seguidores, así sea de manera virtual. Es así que dos importante agrupaciones, el Grupo 5 y Armonía 10, protagonizarán el primer versus de cumbia.

El mano a mano entre ‘Los hijos de Monsefú’ y ‘La Primerísima’ está programada para el próximo 1 de mayo a las 4 de la tarde. Serán horas de show en los que los seguidores podrán deleitarse con lo mejor de su música.

Fue el Grupo 5 quien reveló el misterio al publicar una fotografía donde Elmer, Andy y Christian Yaipén posan al lado de los integrantes de Armonía 10, tras una promoción en redes sociales.

“¡Misterio resuelto! ¡El primer mano a mano virtual de la cumbia: Armonía 10 y Grupo5! Ya estamos listos para entregar lo mejor de nuestro repertorio ¡Un show imperdible!”, detallaron en al foto.

Sobre el concierto, se conoció que ambas agrupaciones tendrán su propio escenario equipado con luces, sonido y pantallas LED.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de wwww.entradaya.com y el costo de cada boleto es 35 soles en precio preventa.