Walter Lozada , director de la primerísima orquesta Armonía 10 de Piura, contó que lloró de emoción al ver que la selección peruana celebró el triunfo ante Paraguay cantando y bailando el tema ‘El cervecero’, que impuso el recordado Makuko Gallardo.

“Cuando mi amigo Joel Ibáñez, que radica en Chile, me envió el video (donde Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula bailan y cantan), se me cayeron las lágrimas de la emoción. Como persona y músico le doy gracias a Dios por haberme permitido hacer los arreglos musicales a la composición de José María Yzazaga y haber elegido la voz de Makuko para que este tema se convierta en un ícono de la cumbia peruana y de Armonía 10”, sostuvo Lozada.

Lapadula, Carrillo y Cueva bailan 'El Cervecero' tras ganarle a Paraguay

Con ese tema ‘Armonía 10′ se hizo muy popular, ¿cuándo se grabó?

Es un tema que fue grabado en 1983, a fines del 82 salió en el primer disco de nuestra agrupación y el finado Makuko Gallardo lo hizo muy popular, hemos recorrido el mundo con esa canción. Estoy agradecico con la selección, con el Perú y el mundo por mantenernos vigentes en estos tiempos tan duros para los músicos.

Gianluca demostró que tiene su ritmo...

Sí, es una alegría que un jugador ítalo-peruano goce de nuestra cumbia, eso me hace feliz porque la música no tiene fronteras, la música alegra el corazón y como dijo un gran filósofo: ‘Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma’. Ojalá que nuestras autoridades tomen en cuenta y nos ayuden, porque nuestro gremio está olvidado y eso nos frustra. Ha pasado año y medio y seguimos en el olvido, estamos en nada y ya es el momento de volver a los shows presenciales, a los escenarios, porque si hay protocolos para asistir a los grandes mall, con aforos reducidos y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, ¿por qué no puede pasar lo mismo con nosotros? Solo pedimos que no se nos margine. Ayer ‘Corazón Serrano’ hizo un show presencial piloto en ‘El Huaralino’ y eso me alegra porque de esta manera nace una luz de esperanza para los músicos que necesitamos trabajar, el arte es nuestro sustento y el de nuestras familias.

Parece que Cueva le ha enseñado bien la cumbia...

Sí, y creo que es la cábala de ambos porque hasta hacen la mímica del piano, estamos muy agradecidos con la selección y estoy seguro que desde el cielo Makuko también celebró con ellos este pase a la semifinal. Ahora se viene Brasil y espero que se repita la historia, que saquemos un triunfo y pasemos a la final para convertirnos en campeones de la Copa América 2021.... ¡Arriba Perú!

Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula comienzan a cantar el tema: Cervecero del grupo Armonía 10.