Ante la pandemia del COVID-19, el sector musical se ha visto perjudicado y Armonía 10 no ha sido la excepción, aun cuando la reconocida agrupación ha sido beneficiada con el Programa Reactiva Perú.

Walter Lozada, director musical de Armonía 10, conversó con Infomercado desde su natal Piura y señaló que se ha visto en la obligación de despedir a 12 personas, manteniendo únicamente a 40 trabajadores en planilla.

“Armonía 10 no es una orquesta, es una empresa. Nosotros hemos crecido como una empresa musical. Y dentro de la empresa musical los músicos están en planilla; nos hemos acogido al Programa Reactiva Perú, donde el Gobierno nos ha otorgado un crédito, y con eso estamos solventando la planilla de los músicos hasta diciembre”, señaló.

“Nadie estaba preparado para esto, fue un baldazo de agua fría. Pero, gracias a Dios, nuestra empresa es sólida y podemos enfrentarlo. El problema es que el Gobierno no nos da a nosotros una luz al final del horizonte, donde tenga contemplado lo que se refiere al rubro de diversión o entretenimiento, donde nosotros pertenecemos, y eso es lo que realmente nos preocupa”, agregó.

Aunque la planilla de su personal está solventada hasta que acabe el año, los problemas financieros continúan y si hasta diciembre no hay solución para su rubro, Armonía 10 se declarará en quiebra.

“Si no nos dan una luz hasta diciembre ya nos declararemos en quiebra y pasaremos a un rubro eventual. Sale dinero y no entra nada. Ya sálvese quien pueda, eso va a ocurrir si el Gobierno no toma medidas teniendo en cuenta el rubro al cual pertenecemos. No es un rubro chico, somos casi 800 mil personas que vivimos de este negocio”, dijo Lozada.

“La expectativa, con el mejor de los ánimos, con esperanza. Tendrán que pasar buenos años para regresar al pasado. Así levanten la cuarentena, la gente no volverá a acudir a los bailes. Soy bien honesto. Dudo que eso pase. Nadie estaba preparado para esto, ni mis músicos ni los dueños de las orquestas. Hay músicos y grupos que estamos endeudados pues hicimos grandes inversiones. Gracias a Dios, el Gobierno ha creado Reactiva Perú para sobrevivir; sin embargo, si el Gobierno no nos brinda salidas, esto va camino a una catástrofe para los artistas”, concluyó.

