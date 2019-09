Briyit Palomino sobre sentencia Juan Carlos Rey de Castro en El artista del año: "Me siento culpable"

Briyit Palomino, ‘La Vampiresa de la Cumbia’, se mostró muy apenada y no pudo contener las lágrimas en la última gala de ‘El artista del año’ , donde falló al cantar un tema de ‘Pimpinela’ junto a Juan Carlos Rey de Castro, a quien finalmente lo arrastró a sentencia.



“Me siento muy mal, la fregué toda, estoy triste. Me siento culpable”, sostiene entre lágrimas la cantante de cumbia sureña.



¿Qué crees que hiciste mal?

Me preocupé mucho por la actuación, quería hacer bien la actuación y la letra (de la canción) se me fue. Estuve ensayando toda la semana, incluso anoche (viernes) no dormí nada por ensayar. Los nervios (me ganaron), salir en vivo es bien complicado.



¿Has hablado con Juan Carlos?

Ahora voy a ir de rodillas a buscarlo.



¿Por qué tantas lágrimas?

Era fallarle a Juan Carlos, era todo, mucha presión, es la primera vez que actúo, tenía mucho miedo de equivocarme.



¿Cómo enfrentarás la situación?

Lo metí en sentencia, no sé si quiera hacer esto (competir en la sentencia), de repente le dejo el paso libre. Esto creo que no es para mí.



¿Estás pensando en renunciar?

Tal vez, lo he metido en sentencia, no lo podría eliminar, no soy así.



¿Tratarás de perder?

Es mi conciencia, uno tiene que ser consciente de lo que hace.



Pero no ha sido toda tu culpa...

Sí, pero no haré eso (eliminarlo)... yo me doy, mi corazón me dice eso.



(Deyanira Bautista)