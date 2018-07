El artista del año: Giannina Luján indicó que Génesis Tapia "no canta nada" 

Giannina Luján vio la presentación de Génesis Tapia en ‘El artista del año’ y dijo que la pelirroja no cantó bien.



“Conozco a Génesis (Tapia), no tengo nada en contra de ella, pero ‘zapatero a sus zapatos’. Sinceramente ella no canta nada”, afirmó la ‘Colita’.



“Todos sabemos que su punto fuerte es el baile, pero en el canto no pasa nada. Por ejemplo, a mí me gusta el baile, puedo hacer la pelea en eso, pero como cantante sería buena deportista. Lo digo sin mala onda, es mi punto de vista. Aunque de repente los nervios le jugaron una mala pasada. Solo le deseo lo mejor”, afirmó Giannina Luján, quien se encuentra en nuestro país.



En tanto, Génesis Tapia indicó que llevará clases de canto, pues desea alzar la copa de ‘El artista del año’.



“Hace muchos años que no canto, mi fuerte es el baile. He pensado en contratar a un profesor para que me dé clases particulares de canto, porque de que me llevo la copa, me la llevo. La base del éxito es la disciplina y la constancia, y yo la tengo”, aseveró la pelirroja.



