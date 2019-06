El Artista del Año: Gisela Valcárcel aclaró que jamás humilló o minimizó a Susan Ochoa

Gisela Valcárcel lamentó que en las redes sociales algunas personas hayan percibido que ‘humilló’ a Susan Ochoa, en su último programa, y señaló que se siente orgullosa de su enorme talento.



Además, agradeció la sintonía del público que volvió a ubicarla en el primer lugar del rating el fin de semana con 16.6 puntos, por delante de ‘El reventonazo de la Chola’ con 12.7 y ‘El valor de la verdad’ que alcanzó 10.6 puntos.



“Salir al aire con mi programa desde hace 11 años significa la gran oportunidad de mostrar lo mejor de cada artista. Por eso, me ha sorprendido que algunas personas piensen que tuve la intención de humillar a Susan Ochoa en la gala pasada... yo le dije que si ella gana 2 ‘Gaviotas de plata’ todos los peruanos sentimos que hemos ganado también, y que estaba orgullosa por otros talentos nacionales, pero eso no es humillar”, aclaró la conductora ante las críticas en redes sociales.



Por otro lado, Ernesto Pimentel señaló que trabaja cada sábado para seguir en el corazón del público.



"Me siento contento y bendecido por el cariño del público y queremos seguir brindando el mejor entretenimiento. Respeto a la competencia, siempre hay público para todos”, precisó.