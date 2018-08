El último fin de semana, Gisela Valcárcel sufrió tremenda caída durante su programa en vivo 'El Artista del Año'. La conductora estaba corriendo detrás de Aldo Miyashiro, quien se estaba 'yendo' del set, cuando la rubia terminó en el piso al dar un mal paso.

Rápidamente, Aldo Miyashiro, Choca Mandros y otros miembros de la producción se acercaron para ayudarla a ponerse en pie. Gisela Valcárcel tomó con humor lo sucedido en El Artista del Año y no pasó a mayores.

Sin embargo, horas después, Gisela Valcárcel mostró los moretones que le aparecieron por la caída y los dedos de su mano fueron los más afectados al evitar caer de cara al escenario de El Artista del Año.

"Gracias a todos los que me han preguntado y se han preocupado por mi . El sábado como ya varios me han recordado me caí en el escenario. Ahora me río , pero la verdad en ese momento el sonido del micro que se quedó en mi mano es lo único que me hizo entender que .. ME HABÍA CAÍDO ! Bueno, finalmente solo me golpeé el dedo y algo de las rodillas, por supuesto que terminando el programa me quité el esmalte y vi que se empezaba a hinchar, pero nada que preocupe mucho , gracias a todos", escribió en su cuenta Instagram Gisela Valcárcel.

Como se ve en el video que Gisela Valcárcel compartió en Instagram, la caída no fue tan suave como muchos pensaron. La conductora de El Artista del Año agradeció las muestras de cariño y de preocupación y señaló que sus rodillas también tienen moretones, pero nada de cuidado.

"Aquí estoy para los que me preguntan cómo me ha ido. El dedo se moreteó todo después de la caída ¿Qué puedo hacer? Así es la vida. Estoy bien. Gracias por la preocupación", dijo Gisela Valcárcel en su video de Instagram.

