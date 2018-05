‘El artista del año’: Gisela Valcárcel hizo 21.3 puntos de rating [VIDEO y FOTOS]

Gisela Valcárcel lideró el rating del sábado con la segunda gala de ‘El artista del año’, que culminó con una triple sentencia entre Patricio Parodi, Luis Baca y Alfredo Benavides.



Gisela, volvieron a ganar con 21.3 puntos de rating...

Gracias a Dios todo bien, pero ahora ya estamos trabajando de cara al próximo sábado. Será toda una sorpresa lo que verán en cada participante.



¿Crees que Patricio Parodi pueda pasar la sentencia?... al pobre Josimar lo han criticado por cantar en inglés.

El programa estuvo bueno y lo de Josimar ha sido un éxito. Es un gran cantante y, aunque no pronuncie bien el idioma, nos hizo bailar, es muy bueno. Patricio, Alfredo y Luis Baca están sentenciados y esta vez el público podrá salvar a su favorito.



Cambiando de tema, el último sábado Oscar D’León te envió un saludo y se refirió a tu belleza, ¿eso te molesta?

Por lo demás me reservo el comentar, pero agradezco mucho las muestras de cariño.



BACA SE QUEJA

Por otro lado, Luis Baca, uno de los sentenciados, a través de sus redes sociales, cuestionó el fallo del jurado.



“Cada sábado mi objetivo es dejarlo todo en la pista de ‘El artista del año’, cuando me convocaron me gustaba la idea de competir con personas que tuvieran el mismo nivel de exigencia en cada presentación, ese era un reto grande, no siento que todos tengamos el mismo nivel de entrega... No estoy en la pista por ser mediático o por haber hecho noticia por estar con alguien”, posteó. (C.Chévez)



Rating sábado



EL ARTISTA DEL AÑO 21.3

EL REVENTONAZO

DE LA CHOLA 15.2

MUJERES SIN FILTRO 13.2

LOS CUATRO FINALISTAS 11.9

LA PREVIA 8.5

ESTÁS EN TODAS 8.3

EL WASAP DE JB 7

Josimar en 'El artista del año'