Después de anunciar que Yahaira Plasencia estaba descalificada de El artista del Año por no presentarse en los últimos ensayos y, sobretodo, en la gala final, Gisela Valcárcel habló más calmada de lo sucedido. La conductora recalcó que era una pena que la salsera se perdiera su 'gran día'.

"Me deja un sinsabor. Qué pena que no estuvo, es que nadie puede perderse su gran día. Pero bueno finalmente eso nos permitió vivir una final distinta que ha logrado enganchar al televidente. Para qué amargarnos la vida, mejor desear que todo esté bien", indicó Gisela Valcárcel.

Sin embargo, la conductora de El Artista del Año declaró que si Yahaira Plasencia no quiso estar, es porque así lo decidió. Por eso, no podía forzar a nadie a hacer algo que no quería hacer. Gisela Valcárcel se rindió a la decisión de la salsera y por eso no pensaba hacerse problemas.

Gisela Valcárcel sobre Yahaira Plasencia

"Si Yahaira no quiso estar, no quiso estar. Ya aprendí ese tiempo esa lección. El que no quiere estar, yo no puedo hacer nada. Si no quieres, ya qué hago" , declaró Gisela Valcárcel a América Televisión.

Como se recuerda, la conductora de El Artista del Año anunció que Yahaira Plasencia no estaría en la gran final del programa. Según Gisela Valcárcel, la salsera no avisó a la producción sobre su decisión -o su paradero- y eso era lo que menos entendía.

Sin embargo, Yahaira Plasencia lanzó un comunicado aclarando que sí mantuvo comunicación con el equipo de Gisela Valcárcel, pero que no podía asistir porque ella ya tenía un evento pactado en Chiclayo, desde hace un mes antes.

Yahaira Plasencia no se presentó en final de 'El artista del año'

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.