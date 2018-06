¿El Artista del Año es grabado? Peluchín vuelve a crear polémica y revela que Cielo Torres fue eliminada | FOTOS

¿Qué está pasando con 'El Artista del Año' ? Rodrigo González 'Peluchín' volvió 'aguar la fiesta' a Gisela Valcárcel al revelar que el reality de América Tv fue grabado ayer y que Cielo Torres quedó eliminada y fueron sentenciados Josimar , Michelle Soifer y Luis Baca.



Aunque Gisela Valcárcel no ha querido revelar las razones por las que su programa no sale en vivo, esto no ha afectado a su rating, pues sigue siendo el programa más visto de los sábados.



La semana pasada, Peluchín dejó entrever que Gisela Valcárcel –a la que se refirió como “la falsa”– estaba “más molesta que nunca en la vida” porque salió a la luz “el secreto mejor guardado” de ella y la producción de su programa.



“Ahora no dice nada, ahora no ha respondido. Seguramente dará cualquiera de esos sermones soporíferos que estamos acostumbrados a escuchar y le dará la vuelta, se harán los ofendidos y se harán los no enterados”, precisó ‘Peluchín’ .

Hoy, a través de sus redes sociales, Rodrigo González volvió a hacer lo mismo y reveló que el programa de Gisela Valcárcel fue nuevamente grabado.



Inmediatamente, los usuarios en las redes sociales estallaron y empezaron a cuestionar a Gisela Valcárcel , pues no creen justo para los participantes del reality 'El Artista del Año' .



Sin embargo, la rubia animadora no hace caso a las críticas de Peluchín y tras ver las cifras de su programa la semana pasada, solo atinó a reírse . "Todo es promoción para el programa y está bien. La gente nos ha visto y qué bueno que permitan que hablen de nosotros en otros canales".



¿QUÉ PASÓ EN 'EL ARTISTA DEL AÑO'?



De acuerdo a lo revelado por Rodrigo González , en 'El Artista del Año', Cielo Torres no llegó a superar a Josimar y quedó eliminada del reality.



Además, Josimar quedó nuevamente sentenciado junto a Michelle Soifer, quien no convenció con su interpretación de 'Muñeca Brava', y Luis Baca.