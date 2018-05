El ‘guerrero’ Hugo García le recomendó a su compañero Patricio Parodi que haga de ‘oídos sordos’ a las críticas que recibe por su participación en ‘El artista del año’ y que confíe en él mismo.



“Yo creo que ‘Pato’ está feliz probando cosas nuevas y no lo hace mal, siempre lo voy a apoyar”, comentó Hugo al aceptar el desafío ‘Pasión en mi cabeza’, de Head and Shoulders, y le diseñaron la letra ‘P’ con la bandera peruana en el cabello.



Muchos dicen que él no baila, no canta, pero es fuerte en las redes sociales.

El público le tiene un gran cariño, pero lo veo todos los días ensayando, que siga para adelante y confíe en él mismo, que le interese un pepino lo que digan los demás.



En una entrevista con Trome en 2017, Hugo García aseguró que no es ‘pisado’, sino que es un hombre completamente enamorado de la guapa María Fernanda Neyra, con quien lleva una larga y sólida relación.



Hugo García habló sobre Patricio Parodi. (Video: Trome.pe)

