Entre lágrimas, Michelle Soifer dijo que está harta de las críticas, de los comentarios negativos y los cuestionamientos que constantemente le hacen a ella y a su pareja, Kevin Blow.



“Estoy harta porque la gente cree que tiene derecho a decir lo que le da la gana y no es así. Nos cuesta todos los días tratar de callarle la boca a mucha gente y me molesta porque nadie sabe lo de nadie. No saben todo lo que puede afectar sus comentarios. Llega un momento en que uno se cansa y dice: ‘Qué tengo que hacer para demostrar que la persona que está conmigo me hace bien’”, expresó Michelle Soifer en el escenario de ‘El dúo perfecto’.



En tanto, Kevin Blow juró que ama a Michelle Soifer y es una lucha constante eludir las críticas.



“La amo mucho, no te imaginas cuánto. Es una lucha constante, no soy mucho de exponer cómo me siento. Michelle es una mujer con mucho carácter, no es una niña a la que yo la he empujado a algo, estamos en esto juntos”, sostuvo.



LA CRITICAN



En tanto, el llanto de Michelle Soifer generó una serie de desaprobaciones en las redes sociales. Incluso, alguno recordó las lágrimas de Jennifer Bustamante (ex de Kevin).



“Todo lo que te sucede te lo ganaste a pulso. ¿Te acuerdas lo que dijiste, Jennifer Bustamante? ‘Las lágrimas de una mujer salan’. Se está haciendo justicia”, tuiteó un usuario.



“Michelle llorando por su amor y Kevin ahí parado como si nada, ni siquiera la abrazó ni le agarró la mano... Ella como mujer da pena por no abrir los ojos”, se lee en otro comentario.