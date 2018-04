'El artista del año': Milett Figueroa cantó 'Ya te olvidé' y este fue el resultado [FOTOS y VIDEO]

Milett Figueroa es uno de los nuevos jales de 'El artista del año', conducido por Gisela Valcárcel. Y para su debut la modelo eligió la canción 'Ya te olvidé' de Vernis Hernández.



Milett Figueroa al intentar ser 'El artista del año' cantó el tema de la mejor manera, sin embargo, por allí se le salieron algunos pequeños gallos que no fue del agrado del jurado.



Lucho Cáceres, quien es uno de los jurados, junto a Fiorella Rodríguez, Cecilia Bracamonte y Morella Petrozzi, le dijo a Milett Figueroa que la estimaba bastante, que sabía que era distraída y que debería seguir practicando un poco más.



"Tienes algo que te juega en contra y es la desconcentración. Siempre te desconcentras y tú misma reconoces que eres dispersa y me lo has dicho. Yo creo que interpretaste bien, pero desafinaste al final", mencionó Lucho Cáceres.



Milett Figueroa ya ha participado en los realities de ‘El gran show’, incluso ganó una de las temporadas con Patricio Quiñones, con quien tuvo una relación sentimental hasta hace unas semanas.

Milett Figueroa en 'El artista del año'.

