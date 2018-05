Patricio Parodi sería la primera baja de ‘El artista del año’ , pues trascendió que el ‘Pato’ habría presentado su renuncia al programa de Gisela Valcárcel .



El ‘guerrero’ se reunió ayer en la mañana con el productor Armando Tafur para manifestarle su decisión, en la que pesó la lesión que tiene en el hombro, la misma que se ha recrudecido y no le permite ensayar con normalidad.



“ Patricio Parodi está en sentencia y faltó a sus ensayos el miércoles y jueves. Es imposible que presente una coreografía mañana, si no se ha preparado”, dijo un allegado a la producción.



De otro lado, Pedro Loli, también en sentencia, afirmó que si le toca irse, lo hará satisfecho.



“Me he esforzado y di lo mejor de mí, así que yo me iría feliz. Además, lo importante no es ganar, sino dejar huella”, dijo el cantante de cumbia.

Patricio Parodi como Xuxa

