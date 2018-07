La primera gala de la segunda temporada de 'El Artista del Año ' estuvo llena de sorpresas. La conductora de Gisela Valcárcel se animó a cantar y bailar 'Sobreviviré' para deleite de su público. Sin embargo, muchos notaron que la conductora usó playback.

Esto generó una ola de críticas contra Gisela Valcárcel, quien había jurado a su público que cantaría en vivo. Incluso pidió a la producción de El Artista del Año de poner el cintillo de 'Voz en Vivo'.

Por todos estos comentarios, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse sobre lo sucedido. La conductora de 'El Artista del Año' tomó unos minutos de la segunda gala del programa para aclarar que ella sí cantó y bailó, pero no durante todo el número.

Gisela Valcárcel juró que cantaría en vivo

"Yo no podría engañarlos. Yo los deleité con algo de la voz por unos segundos. La verdad no me atrevería a cantar en vivo y bailar. No puedo hacerlo. Estoy negada. Por eso no participo en 'El Artista del Año' ", dijo Gisela Valcárcel.

Para aligerar la situación, la conductora le pidió al maestro de la agrupación musical, Juan Carlos Fernández , que pusiera la canción 'Elsa' para bailarla en el escenario de El Artista del Año.

"Acá le di algunas sonadas con el maestro Juan Carlos (Fernández). Por eso pónganme 'Elsa'", dijo Gisela Valcárcel quien empezó a bailar con 'Choca' Mandros.

Gisela Valcárcel sobre uso de playback

