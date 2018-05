Gisela Valcárcel volvió a liderar el rating del sábado con ‘El artista del año’ y aclaró que ninguno de los concursantes realiza

‘playback’, como dejó entrever ‘Peluchín’ sobre la participación de Milett Figueroa.

Se está comentando que Milett hizo playback.



Nadie hace playback, no se puede, ja, ja, ja... eso es mentira



¿Liderar el rating todos los sábados te pone nerviosa?

En realidad, en cuanto al resultado, cada sábado le pido a Dios que nos ayude, los números son solo eso. En todo caso el agradecer a la gente es lo que debemos hacer, siempre agradecida por la preferencia.



Se mantienen firmes...

Este último sábado tuvimos un show que todos han disfrutado, sábado a sábado vemos la versatilidad de los concursantes y la gente lo disfruta, gracias a Dios.



La performance de Alfredo Benavides llamó mucho la atención por su transformación...

Hemos quedado fascinados, me encanta tenerlo en el programa.



¿Y este sábado la gala será de baile o caracterización?

Ya estamos trabajando en ello, será una sorpresa.



‘SUELTA GALLOS’

Por otro lado, Fiorella Rodríguez, jurado del programa, habló sobre el canto de Milett.



“Cuando la gente hace su chamba, se prepara, evoluciona; y ese es el caso de Milett. Ella es una bomba sexy, baila y actúa muy bien, aunque es cierto que su talón de Aquiles es el canto. Tiene buenos momentos, pero en muchos otros, le falla la afinación. Es innegable que, a veces, suelta gallos y por eso tiene que seguir estudiando”, dijo. (C. Chévez)



Rating del Sábado:



El artista del año 19.4

El reventonazo

de la chola 14

Mujeres sin filtro 11.9

Los 4 finalistas 10.1

Función estelar:

Guerrero 8.1

Estás en todas 7.9