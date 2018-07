El conductor de En Boca de Todos debutó en la pista de El Artista del Año y ya tuvo su primer enfrentamiento. Ricardo Rondón mantuvo una tensa discusión con Lucho Cáceres , quien dejó entrever que el presentador no tiene lo que se requiere para alzar la copa del programa de Gisela Valcárcel.

Después de ver la presentación de Ricardo Rondón en la pista al ritmo de 'La Plaga', Lucho Cáceres fue el primero en comentar. Según indicó el jurado de El Artista del Año, el conductor le daba desconfianza.

"Es algo personal. Siempre he desconfiado de las personas que hacen todo y no se especializan en nada. Yo hice karate a los 10 años, pero no se me ocurriría ahorita, presentarme a un campeonato de karate. En El Artista del Año se evalúa el talento para el canto, el baile y la actuación. Yo veo delante mío a una persona que ahorita solo conduce un programa" , dijo Lucho Cáceres .

Ante este ácido comentario, Ricardo Rondón prefirió tomarlo con humor e indicó que el villano en América Televisión solo era él. Por eso, Lucho Cáceres debía 'mutar' de personaje porque dos malos no podían existir.

Sin embargo, después de estas palabras, Ricardo Rondón recibió un 5 por parte de Lucho Cáceres. Por ese motivo, cuando conversó con la prensa, el conductor dijo que el actor ni siquiera vio su actuación, y solo le dio ese puntaje porque no le cae bien como persona.

“Si Lucho Cáceres me pone cinco, vamos, dejémonos de hipocresías. Está claro que él no me está evaluando, sino está personalizando su puntaje en relación a lo poco simpático que yo le puedo caer como participante”, indicó Ricardo Rondón.

Ricardo Rondón en El Artista del Año

