¡Todo se sale de control! Rodrigo González y Cecilia Bracamonte se dijeron de todo en una discusión vía Twitter después que el conductor llamara 'falsarcel' a Gisela Valcárcel al enterarse que el programa 'El Artista del Año ' sigue siendo grabado.

La última edición del espacio de competencia dio como resultado la eliminación de Luis Baca. Sin embargo, el jurado decidió usar salvavidas y cancelar la votación. Este resultado fue anunciado por Trome y se cumplió.

Sin embargo, semanas anteriores Rodrigo González había sido el responsable de estos anuncios. Vía sus redes sociales, el popular Peluchín pidió a sus seguidores darle un 'compartir' a una publicación que hizo con la foto de Gisela Valcárcel.

"Está bien, está bien ... Si esta publicación llega a ser "COMPARTIDA” más de 5 mil veces les cuento quién se va hoy del programa de la Falsarcel", escribió en redes sociales Rodrigo González.

Este apelativo dirigido a Gisela Valcárcel no fue del agrado de Cecilia Bracamonte . La cantante, quien es juez en el panel del programa ' El Artista del Año ' defendió a la 'Señito' y consideró que Rodrigo González calificaba a la conductora y eso 'dejaba mucho que desear'.

"Lo peor de todo es que el canal lo consciente...viniendo de un hombre todos esos calificativos dejan mucho que desear...una pena siendo un muchacho joven que caiga en algo así. En fin, el tiempo dirá", escribió Cecilia Bracamonte.

Esto no pasó por alto por Rodrigo González quien rápidamente le respondió. El conductor le pidió no confundir su opinión con degradar a Gisela Valcárcel . Además, le exigió a Cecilia Bracamonte no banalizar el tema del maltrato contra la mujer.

"¿Consentir? ¿Ser Gisela la convierte en una Deidad? Para rendirle pleitesía ya los tiene a ustedes, los que trabajan para ella. Decir lo que pienso, que me parece una persona falsa ¿es degradar? Tengo el derecho a opinar libremente. Terrible como banalizan el tema del maltrato", escribió en Twitter Rodrigo González.

Cecilia Bracamonte no se quedó callada. Y para defender su postura decidió mencionar al papá del conductor. Según la cantante, ella lo conoció personalmente y lo calificó de caballero. Por eso, lamentó que Rodrigo González , a su juicio, no lo sea.

"Es una pena de verdad! Tuve la suerte de conocer a su padre que era un caballero. No entiendo esa fijación con Gisela!? El camino que ha elegido como carrera termina muy mal, y el mejor ejemplo lo ha tenido muy cerca. A él no lo conozco de nada pero le deseo suerte", dijo en Twitter Cecilia Bracamonte.

Esto no le gustó nada a Rodrigo González . El conductor consideró de desubicado el comentario de la cantante y juez de ' El Artista del Año' por mencionar a una persona que ya no está presente.

"Sin embargo cuando me veía en Latina me saludaba con todo y abrazos. Haga el favor y a mi padre no lo meta, no necesita su aprobación. El vivía orgulloso de mi. El trabajaba de cara al público, con lo cual, lo conoció mucha gente pero nunca me hablo de usted. Muy desubicada. Muy" , explicó Peluchín .

La cantante continuó refutando al conductor de Válgame Dios, pero él evitó responder. Al contrario, Rodrigo González envió un mensaje a todas las personas que lo siguen en redes, pidiendo no confundir 'crítica' con 'maltrato' y exhortó a las mujeres a no escudarse en ese argumento para victimizarse en situaciones que no lo ameritan.

"En nuestro país la palabra "crítica” está siendo directamente banalizada con "maltrato". Muchos de los que trabajan de cara al público están aprovechando la coyuntura para blindarse mediante la victimización. Así están las cosas, flaco favor le hacen a la lucha por la igualdad esas payasadas ", puntualizó Rodrigo González.

