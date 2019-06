Santi Lesmes da con palo a Susan Ochoa: "Baila menos que mi abuela" | FOTOS

El jurado de ‘El artista del año ’, Santi Lesmes , dijo que Susan Ochoa tiene dos pies izquierdos y que Michelle Soifer en una semana acabó con la credibilidad del jurado.



“Yo no sé si están favoreciendo (a alguien), pero los puntajes están mal. Entiendo que la gente ‘pitee’ cuando un Mario Hart termina su coreografía revolcado en el piso y le ponen un 10. Yo le puse 6 porque no soy amigo de nadie ni me caso con nadie”, indicó el español.

Los fans de Susan Ochoa no están de acuerdo con el puntaje que le diste...

Entiendo que sus fans estén histéricos, pero deben tener en cuenta que su artista baila menos que mi abuela en la boda de mi primo. Después de ver el intento de cumbia de Susan Ochoa, para mi parecer y conocimiento tampoco estaba para más de un 6.



Para ti, ¿Susan tiene dos pies izquierdos?

Sí y ‘El artista del año’ no es el cantante del año, es el más completo. Sandra Muente también tiene dos pies izquierdos, por eso le di un 6. Luego, Denisse Dibós le pone un 8, yo no quiero pensar mal, pero trabaja con ella...



Creo que Michelle le dio un 10 a Mario...

Yo no sé qué tiene en la cabeza cada jurado, para mí un 10 es perfección. A Michelle la presentaron como que venía a poner todo en su sitio y lo que ha hecho es acabar con la credibilidad del jurado en una semana. Si me pongo a atar cabos, Mario Hart era su compañero en ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, y Mario dijo que Michelle era un fichaje muy bueno e iba a aportar mucho, y le pone un 10. Huele todo raro.



¿Crees que le quita credibilidad al jurado?

A algunos porque para mí, el único que está mostrando su profesionalismo y tiene ética soy yo, el resto está pintado. Creo que Gisela debe tomar cartas en el asunto y que me deje a mí solo como juez.