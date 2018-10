El artista del año: Stephanie Orúe se emocionó hasta las lágrimas al ser sorprendida por su esposo

La actriz Stephanie Orúe recibió una romántica visita en el set de ‘El dúo perfecto’: la de su esposo, el polaco Adrián Sikorski.

Emocionada hasta las lágrimas, la actriz de ‘Mi Esperanza’ contó que su pareja primero fue su profesor de muay thai.



“A mí me pareció guapísimo, nos empezamos a conocer así en las clases. Él siempre me ayudaba a ponerme las vendas antes de pelear, por más que yo podría haberlo hecho sola. Además de que me gustaba cómo enseñaba, porque lo hace bien, me gustaba cómo era él, porque no es un europeo rígido, tiene sabor”, comentó la artista.



En tanto, su pareja dijo que no tiene problemas con las escenas subidas de tono que a veces tiene que grabar su esposa.



“Todo es manejable, es su trabajo y hay que apoyarla. Así la conocí”, expresó.



En otro momento, Stephanie Orúe indicó que entre sus próximos planes está convertirse en padres.



“Ser padres es un objetivo que tenemos, el instinto maternal lo tengo desde hace años. Si llegara pronto, sería una sorpresa linda. Deseamos tener dos hijos”, expresó Stephanie Orúe.