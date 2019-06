Stephanie Valenzuela manda mensaje a quienes se negaron a participar con ella en sketch de El Artista del Año

Gisela Valcárcel reveló el último sábado que un actor local no reaccionó bien cuando se le pidió compartir el escenario con Stephanie Valenzuela. Según la conductora de 'El Artista del Año', el mencionado intérprete se creía 'superior' para apoyarla en su sketch para el programa.

"Pero ¿saben? Hemos llamado a medio Lima y un actor me escribió y me dijo: '¿Es una broma? ¿Quieren que yo esté con Tefi Valenzuela'. Qué mal ejemplo. Los actores se creen únicos e intocable, a veces y no todos. Y la verdad es que en el mundo no hay que ser buen actor o buen médico, sino buena persona", dijo Gisela Valcárcel.

En ese mismo momento, a través de sus redes sociales, el actor Lucho Cáceres confesó que se trataba de él y que si no aceptó la invitación fue porque él decide dónde y con quién aparecer.

Gisela Valcárcel vs. Lucho Cáceres

""¡Fui yo, yo dije NO! Uno es libre de elegir cuándo y dónde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto", escribió en Facebook Lucho Cáceres.

Tras su presentación, Stephanie Valenzuela habló con la prensa y dijo no estar enterada de la situación. La modelo "No estaba enterada de eso. Gisela siempre nos da un buen mensaje y esta vez sentí que se alegra que estoy aquí, que me valora y la producción también. Saben del esfuerzo que hago porque ellos están en la academia y saben que hasta ensayo de más", contó.

Además, le envió un mensaje a todas las personas que no la respetan como artista. Stephanie Valenzuela prefiere mirar hacia adelante y no hacer caso a las críticas.

"A la gente que no piensa igual que yo o que no me respeta o no le caigo bien, igual los voy a respetar porque yo estoy metida en lo mío, avanzando y sin mirar atrás o al costado. Voy a seguir adelante", puntualizó Stephanie Valenzuela.