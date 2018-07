La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, felicitó a Fresialinda por su participación en el programa que conduce Gisela Valcárcel y espera que llegue lejos, porque ‘es una mujer muy talentosa’.

“Me parece muy bien que Fresialinda esté en el programa (El artista del año). Es más, ella me preguntó: ¿amiguita, qué opinas?, y le dije que le convenía estar ahí, no lo pienses y anda. Seguro imaginó que me iba a sentir mal o afectaría, pero nada que ver, tiene que aprovechar el momento”, contó Tula.

¿La ves con posibilidades de llegar hasta la final?

Somos amigas, hemos salido muchas veces a pasear, a comer y es una mujer con mucha personalidad. Es una cantante folclórica con mucha identidad, muy talentosa y es rico ver a una mujer con polleras en un reality. Ojalá que le pongan retos como cantar en inglés o interpretar otros géneros para sacarla de su zona de confort y pueda mostrarse en otra faceta.

En las redes sociales la han criticado mucho por aparecer sin polleras…

El ser chola no significa que tenga que usar polleras todo el día, ella puede llevar su jean bien puesto, porque es una peruana con identidad. Además, siempre se van a dar las críticas en las redes sociales. Es bien cobarde escribir detrás de un celular para humillar a otras personas, y es allí de donde viene esa frase que el enemigo de un peruano es otro peruano. Estoy segura que todo esto la hace más fuerte, es una mujer de carácter fuerte. Espero que voten por ella para que salga de la sentencia.

