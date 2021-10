El cómico contó que Angello Fukuy se contagió de coronavirus y pasa ‘por un momento delicado’, por eso tomaron la decisión de suspender el show ‘El musical del humor’, que iban a presentar este 2 de octubre en el Centro de Convenciones ‘Bolívar’. Además, dijo que tiene propuestas para volver a la televisión.

“El señor Angello Fukuy que es un artista que respeto, es un gran ser humano, buena persona, está pasando por un momento delicado. Lamentablemente les doy la noticia que ha presentado un cuadro de Covid-19. Él estaba recuperándose, el doctor le había indicado que sí podía hacer el show, pero hoy (ayer) que lo llamé en la mañana me dijo que estuvo un poquito mal. Ha estado un poco delicado y el doctor dijo que no podrá participar del show. Yo no vendo gato por liebre y como ‘El musical del humor’ está anunciado con Arturo Álvarez, Angello Fukuy y la animación de Paolita del Perú, lo hemos postergado”, señaló.

Ya tienen nueva fecha...

No, ojalá sea lo más pronto posible para no defraudar a la gente que ya compró su entrada. Tengo 39 años de carrera artística y me debo al público, pero espero que entiendan el caso de Angello, él quiere cantar pero el doctor le ha dicho que guarde reposo.

Sé que has estado en contacto con Angello, ¿te has hecho las pruebas?

Yo siempre me hago las pruebas (contra el coronavirus) y estoy muy bien. Hace un año y medio presenté el Covid, pero fui asintomático y no tuve ningún problema. Angello sí está pasando por un momento delicado, pero no dramaticemos las cosas, él tiene muchas agallas, es joven, tiene mucho talento y a Dios a su lado. Ya conversé con él, oro todos los días por él y sé que va a salir adelante.

Hablando de otro tema, ¿hay alguna propuesta para regresar a la televisión?

El sábado 25 de setiembre estuve en el programa de Ernesto Pimentel, en ‘El reventonazo de la chola’, con el personaje de ‘Carlos Macho’ como jurado. Ernesto me dijo si podía integrar su elenco, obviamente no está en mis manos, sino en manos de él o de la gerencia, yo simplemente estoy a la espera como un humilde trabajador. También fui al programa de Jorge Benavides y hemos quedado en conversar. Yo hablé con JB y su esposa Karim ayer y hoy, estamos en conversaciones para ingresar a su programa, pero como repito eso no está en mis manos.

No hay la posibilidad de trabajar con tu hermano Carlos Álvarez.

Carlos es mi hermano mayor, es un genial humorista, un señor. Él ayuda mucho al prójimo y hace labor social en todo el país de manera gratuita sin tener ninguna pretensión política. Yo admiro, respeto y amo a mi hermano Carlos Álvarez.

Ha sido tu modelo a seguir en el humor...

Él es el referente para que yo esté en el medio artístico porque él se presentó primero en ‘Trampolín a la Fama’ y de ahí fue que yo abrí los ojos y dije: ‘también puedo entrar a esta carrera artística’. Estaré eternamente agradecido con Carlos y también le agradezco a Raúl Dávila, su representante, que ha tenido grandes deferencias conmigo. Yo encantadísimo de trabajar con Carlos, mi hermano, que ha sido mi referente no solo como artista sino como ser humano y persona y lo seguirá siendo. Podríamos trabajar juntos o de repente no, pero yo lo quiero, estimo y admiro siempre su carrera.