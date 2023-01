El imitador Arturo Álvarez comentó que se encuentra enfocado en sus hijos, luego de haber anunciado el fin de su matrimonio con Erika Verástegui, luego de seis años de vida conyugal y casi una década de relación, en donde tuvieron dos hijos.

“Me encuentro bien, tranquilo, enfocado en trabajar por mis hijos, ellos son lo más importante de mi vida. Tienen 4 y 6 años; así que hay que seguir para adelante”, enfatizó Arturo Álvarez.

En otro momento, comentó que aún sigue viviendo en su casa “pero con una separación de cuerpos, somos unos padres presentes en la vida mis hijos. Los papeles se firmarán pues terminamos en buenos términos, tengo el mayor respeto hacia la madre de mis hijos. No seremos la primera ni la última pareja que termina, pero tenemos claro que seguimos velando por nuestros hijos”, añadió el imitador, que planea un show junto a Hugo Salazar.

Finalmente, señala que no ha habido oportunidad de volver a la televisión; a pesar de que Carlos Vílchez dejó el programa ‘JB en ATV’ y durante el año pasado siempre lo tuvieron como invitado.

“No he recibido ninguna llamada para integrarme a algún elenco, sé que Carlos Vílchez se fue para América pero llamaron a Alfredo Benavides. Aunque a mí me convocaron regularmente durante todo el año pasado, es normal que ahora no lo hagan pues siempre se prefiere a la familia”, agregó Arturo Álvarez.

“ME CANSÉ DE HACER PAYASADAS”

El imitador Arturo Álvarez comentó que ha descartado volver a formar parte de un elenco cómico, pues se ha cansado de hacer payasadas y ha apuntando a hacer humor imitando a cantantes. Además, señala que planea lanzar algunos programas por redes sociales donde descubrirá nuevos talentos y convertirse en un nuevo Augusto Ferrando.

“Hice el homenaje a Jimmy Santi y fue un espectáculo muy bonito donde anunciaba su retiro de los escenarios. Y ahora veo que prefiero trabajar de esa forma, de manera independiente y buscando darle al público otras alternativas de humor. Por eso, estoy viendo de hacer un show con el grupo Río, que se llamará ‘Río con Arturo’”., comentó el imitador Arturo Álvarez.

¿Entonces, descartas la posibilidad de volver a formar parte de un elenco cómico?

No, no veo formando parte de un elenco, he estado por muchos años en programas, creo que ya me cansé de hacer payasadas, ja, ja. Además, también dejé de hacer humor político, y estoy haciendo lo shows de imitación de cantantes como Maluma, Bad Bunny, Camilo, entre otros.

Siempre has hecho imitaciones de cantantes y hasta tenías pensado en realizar videos...

Sí, la música siempre ha sido parte importante de mi vida y de mis shows. Algunos clásicos como Luis Miguel se mantienen en mis shows porque tiene un gran público, y lo divertido es que siempre suelo cambiarle la letra a las canciones y hacer reír al público con muchas ocurrencias; así como lo hacía en el recordado ‘Risas y salsa’ y ‘Risas de América’. Ahí le dimos un cambio a los musicales, pues antes Adolfo Chuiman hacía solo fonomímicas y eran extraordinarias.

