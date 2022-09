El imitador Arturo Álvarez aplaudió que su hermano Carlos y Jorge Benavides se hayan juntado en un programa especial porque ‘es algo que la gente pide’, y aseguró que se encuentra muy bien de salud.

“Me parece bien que Carlos (Álvarez) y Jorge (Benavides) hayan hecho un programa juntos, después de 9 años, y a los dos le va bien en sus respectivos espacios, pero la gente pide que regresen”, afirmó Arturo que este viernes presenta en show ‘Yo soy Arturo Álvarez 2′, en la Estación de Barranco, y tendrá como invitadas a Giuliana Rengifo y Carmen Castro, La India de ‘Yo soy’.

Crees que deberían hacer un programa juntos...

Yo creo que sí deberían juntarse, sería buenísimo.

¿Cómo te encuentras de salud?

Mucho mejor, lo que me pasó (fue internado por depresión) fue hace mucho tiempo, pasé por un momento emocional complicado.

Ya estás mucho mejor...

Ya pasé la página hace tiempo. Ahora estamos mejor, estoy reinventándome. A veces pienso que fue bueno que pasara por todo esto, y tengo mucho que agradecer a Dios.

¿Tienes propuestas para regresar a la televisión?

Estuve como invitado en el programa de Jorge, la pasé muy bien y me he sentido muy cómodo.

Podrías formar parte de su programa...

No hay ninguna propuesta formal.

Arturo Álvarez presenta su espectáculo 'Yo Soy Arturo Álvarez 2' con La India, de Yo Soy, y Giuliana Rengifo

Ahora vas a presentar un nuevo espectáculo.

Este viernes 30, en la Estación de Barranco, regreso con ‘Yo Soy Arturo Álvarez 2′. Si se perdieron la primera parte, piña.

¿En que consiste este nuevo show?

Voy a presentar mis imitaciones de doce cantantes, a manera de parodia, y vamos a interactuar con el público. Además, estarán Giuliana Rengifo y Carmen Castro, La India de Yo Soy, como invitadas. Estamos con todas las ganas de divertirnos y hacer reír al público.

Arturo Álvarez: Tuve una recaída porque soy depresivo crónico, pero estoy vivo

Arturo Álvarez reapareció, ‘más vivo que nunca’, luego de estar internado, por varias semanas, en el Hospital Rebagliati al recaer en la depresión debido a que fue víctima de una estafa. Hoy ha superado este episodio y cuenta lo que vivió para que nadie se avergüence de padecer esta enfermedad de la que se sale con ayuda profesional y el apoyo de la familia.

“Aquí estoy de pie, agradecido con Dios, mi familia y hermanos. Pasé un momento duro, recaí en la depresión porque fui víctima de una estafa. La doctora Vizcarra del Rebagliati me ayudó al medicarme litio”, dijo Arturo.

Luego señaló que siempre se debe buscar ayuda profesional, aferrarse a la familia y poner de su parte para superar estos episodios.

La primera vez que pasaste por esto se dijo que habías atentado contra tu vida...

La idea se me cruzó por la cabeza, pero no llegué a eso y esta vez tampoco, recaí, fue duro y doloroso, pero sigo de pie con muchas ganas de seguir adelante, de compartir con los míos, con mis hijos, mi esposa, mi familia y el público que con sus mensajes, en las redes sociales, me han emocionado. Ha sido increíble recibir tantas muestras de cariño.

Carlos, tu hermano, salió al frente para hablar de tu salud y pedir que no se especule con lo que estabas viviendo.

Sí, le agradezco a mi hermano por sus palabras, por su apoyo, por estar ahí siempre. También a mis compañeros artistas que se pronunciaron con mensajes de aliento. A las personas que pasan por lo mismo que yo, quiero decirles que no se sientan mal, esta es una enfermedad que padece mucha gente y es bueno hablar de cómo uno se siente para tratarla a tiempo.