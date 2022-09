El cómico Arturo Álvarez comentó que ha dejado de realizar las imitaciones políticas pues ‘todo el mundo lo hace’ y ha decidido dar un giro en su carrera realizando impro, stand up comedy e imitaciones de cantantes de moda junto a una banda en vivo. Además, espera que su amiga Giulliana Rengifo pueda superar el mal momento que pasa y enfocarse en seguir creciendo como artista.

Estás anunciando un nuevo show pero ya no haces imitaciones políticas, ¿por qué?

Este show se llama ‘Yo soy Arturo Álvarez’ y es muy musical, ya no hago imitaciones de políticos, para nada, eso lo tengo oleado y sacramentado. Soy apolítico, me aborrece la política... ahora estoy haciendo un show donde combino el impro, el stand up comedy y las imitaciones de una docena de cantantes de moda, pues tengo una banda en vivo, pero ojo, una banda musical.

¿A qué se debe este cambio?

Pues creo que en la vida siempre hay que buscar cambios, no nos podemos quedar haciendo siempre lo mismo y lo que busco siempre es darle originalidad al show, pues todo el mundo imita a Alan García, a Fujimori, a Acuña, y no digo que eso este trillado sino que todo el mundo lo hace, y quiero hacer algo diferente. En este nuevo show que presentaré el 30 de setiembre en La Estación de Barranco me acompañará Giuliana Rengifo y la imitadora de La India.

¿Y cómo se encuentra Giuliana, pues está en el ojo de la tormenta?

Ella está tranquila, relajada... aunque el tema no se lo puede sacar de encima. Yo le estoy aconsejando que se libere de eso y que siga concentrada en su carrera musical, donde ella es una figura y muy reconocida por su experiencia. Además, lo que ha sucedido es parte de su vida privada y soy muy respetuoso de la privacidad.

Igual, su presencia en el show llamará la atención...

Creo que eso es inevitable, como le digo bromeando ‘ahora el local se va a llenar por tu presencia’. Pero independiente de eso, ella es una cantante espectacular y tiene su público... y quizás invito a Magaly Medina con su esposo, ja, ja, ja.

¿En qué otros proyectos te encuentras?

Pues, estoy retomando el lanzamiento de algunos programas por redes sociales, que serán dedicados a la música urbana, para los emprendedores y ‘Artureando’ donde tendré invitados de todo tipo, un programa de conversación.

GRABÓ CON ‘JB’

Hace unas semanas, Arturo grabó con Jorge Benavides y dijo que le gustaría trabajar en su elenco de ‘JB en ATV’.

“Estuve ahí invitado y salí como Arturo Álvarez en la parodia del avión, fue muy divertido. Todas las veces que he ido siempre me he sentido muy cómodo. En ese sketch no estuve caracterizado y me dio la oportunidad de mostrar esta nueva propuesta que estoy presentando”, comentó Arturo Álvarez.

¿Y habrá la posibilidad de que formes parte del elenco de ‘JB en ATV’?

Fui solo por una invitación, pero no puedo negar que han habido coqueteos. Es la tercera vez que acudo al programa y estaría encantado de trabajar con Jorge y estoy seguro que viceversa; pero claro, todo depende de él.

