Arturo Álvarez reapareció, ‘más vivo que nunca’, luego de estar internado, por varias semanas, en el Hospital Rebagliati al recaer en la depresión debido a que fue víctima de una estafa. Hoy ha superado este episodio y cuenta lo que vivió para que nadie se avergüence de padecer esta enfermedad de la que se sale con ayuda profesional y el apoyo de la familia.

“Aquí estoy de pie, agradecido con Dios, mi familia y hermanos. Pasé un momento duro, recaí en la depresión porque fui víctima de una estafa. La doctora Vizcarra del Rebagliati me ayudó al medicarme litio”, dijo Arturo.

Luego señaló que siempre se debe buscar ayuda profesional, aferrarse a la familia y poner de su parte para superar estos episodios.

La primera vez que pasaste por esto se dijo que habías atentado contra tu vida...

La idea se me cruzó por la cabeza, pero no llegué a eso y esta vez tampoco, recaí, fue duro y doloroso, pero sigo de pie con muchas ganas de seguir adelante, de compartir con los míos, con mis hijos, mi esposa, mi familia y el público que con sus mensajes, en las redes sociales, me han emocionado. Ha sido increíble recibir tantas muestras de cariño.

Carlos, tu hermano, salió al frente para hablar de tu salud y pedir que no se especule con lo que estabas viviendo

Sí, le agradezco a mi hermano por sus palabras, por su apoyo, por estar ahí siempre. También a mis compañeros artistas que se pronunciaron con mensajes de aliento. A las personas que pasan por lo mismo que yo, quiero decirles que no se sientan mal, esta es una enfermedad que padece mucha gente y es bueno hablar de cómo uno se siente para tratarla a tiempo. Hoy estoy mejor y contento porque anoche debuté con Carlos Galdós en el programa ‘Por Dios y por la plata’ con la imitación de ‘Pedro Cuetillo’ y más adelante presentaré un show con otras imitaciones como la de Maluma.

‘ES UN HOMBRE FUERTE’

Carlos Álvarez sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un importante anuncio sobre su hermano, el también cómico Arturo Álvarez. A través de su cuenta de Facebook, detalló que se vio obligado a comunicar la noticia de su internamiento en un nosocomio de la ciudad de Lima.

“Para mí esta es una situación difícil. Hablo nada o casi nada de mi vida privada y familiar, no soy de las personas que les gusta exponer su vida y mucho menos meterme en vidas ajenas, pero esta ocasión es diferente porque a nombre propio y de mi familia, deseamos comunicar que mi hermano Arturo Álvarez se encuentra internado en un nosocomio de la capital tratando un problema de salud que lo aqueja durante muchos años, años en los que la familia siempre le brindó su ayuda y soporte para que pueda superar este problema. Solo decirles que se encuentra evolucionando favorablemente, es un hombre fuerte y sabemos que saldrá airoso y fortalecido de este momento difícil”, dijo el cómico.