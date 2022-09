QUÉ FUERTE. Alejandro Pino, conocido como ‘El Chocolatito’ en el mundo de la farándula, le puso la cruz al coreógrafo Arturo Chumbe por entrevista a Adolfo Aguilar y poner al descubierto su orientación sexual. Sin embargo, el también llamado ‘Jackie Ford’ le respondió duramente en el programa ‘Amor y Fuego’.

“ No sabía eso, no sabía que estaba dentro del clóset , del baúl, del cajón, no sabía nada. No sé nada de él, después de lo que dijo, yo soy muy tajante, está bloqueado en todas mis redes sociales, no merezco tener amistades que piensen mal de mí, que crean que pueda hacer algo a propósito para conseguir seguidores. No necesito hacer nada provocado”, dijo tajantemente.

En otro momento, Arturo Chumbe encendió la polémica al revelar que él descubrió a ‘El Chocolatito’ como vendedor y que al conocer su talento no dudó en hacerle un casting.

“ Yo lo encontré vendiendo muebles en una tienda y de ahí me dijeron que era talentoso , le hice el casting, le di la oportunidad, pero bueno, a veces la fama, empiezas a pensar nubes, te desubicas, está mal asesorado. Me da pena porque es joven y talentoso”, acotó.

CHUMBE JURA QUE SUS ENTREVISTAS SON NATURALES

Ante las cámaras del programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el coreógrafo que interpreta a ‘Jackie Ford’ en YouTube y que entrevista a diferentes personajes del mundo de Chollywood, dejó en claro que ya no volverá a hablar con Alejandro Pino y le mandó un mensaje asegurando que su contenido no es forzado.

“Todos los que estoy entrevistando hasta el momento son amigos míos y cuentan sus anécdotas del pasado y como somos amigos sale de lo más natural , no hay un libreto. No se hace nada a propósito, es mentira”, puntualizó.