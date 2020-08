PURO SENTIMIENTO. Arturo Chumbe dejó su papel de coreógrafo y se unió a su equipo en Divas, el segmento de baile del reality Esto es Guerra. El artista bailó junto a Michelle Soifer, Paloma Fiuza y Angie Arizaga. Su performance fue bastante conmovedora debido a que el bailarín habló de la muerte de su mami, quien partió de este mundo en abril de este año debido al Alzheimer.

“Mamá, hoy te entrego mi baile por última vez, sé que tus aplausos no llegaran al final de este baile, pero siempre viviré con tu recuerdo en mi corazón, Celinda Matos de Chumbe”, es el mensaje con el que abre su presentación Arturo Chumbe.

Durante la presentación del bailarín se mostraron fotos de su mamita. El coreógrafo fue el primero en aparecer en escena y utilizó una fotografía de su mamá para enviarle un último mensaje: “Madre Mía esta oportunidad es única, tantos años dejé de bailar y volví al escenario para que no olvidarás porque el Alzheimer estaba en tu mente”, menciona.

“Esta noche te dedicó este baile como homenaje porque me hubiera gustado que me veas una vez más brillar en el escenario, pero hace cuatro meses te volviste mi ángel de la guardia que me acompañará toda la vida, esta noche soy un guerrero de la danza”, agrega el coreógrafo.

Arturo Chumbe vuelve a los escenarios y habla de muerte de su mamita (TROME)

