Los actores Germán Loero y Michael Finseth, quienes dieron vida a Marcelo y Jerry en la recordada serie “Así es la vida”, tuvieron hace poco un emotivo reencuentro después de muchos años. Ambos se juntaron en las grabaciones de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, para un simpático duelo de ollas y sartenes, con la exdulpa infantil Karina y “Timoteo”.

Germán, ¿sabes cocinar?

Sí, yo sé cocinar, vivo solo desde hace once años y tuve la necesidad de aprender a cocinar, no se puede vivir de chifa todos los días (risas). Y durante la época de pandemia empecé a cocinar más. Es simple, hay quienes cocinan porque les gusta, en mi caso, aprendí a cocinar por necesidad, de lo contrario, me hubiese muerto de hambre.

¿Conquistas por el estómago?

No sé si enamoro por el estómago, pero creo que cocinar para alguien es hermoso y romántico.

CON JOAQUÍN ESCOBAR

Joaquín Escobar, Germán Loero y Michael Finseth en "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

¿Y qué tal es Michael Finseth en la cocina?

Michael cocina mejor que yo, domina más el tema de la cocina, nosotros hicimos una gran dupla. Y, bueno, reencontrarme con él fue lo máximo. Como reto, para ganar puntos extras en el programa, cantamos una canción característica de la dupla de Jerry y Marcelo, personajes de Así es la vida, y apareció Joaquín Escobar como sorpresa, ¡reencontrarnos los tres fue muy emotivo!

¿Y qué tal la competencia, qué tal Karina Rivera y “Timoteo”?

Fue muy divertido, “Timoteo” se divierte haciendo lo que hace, y cuando eso pasa, la gente se divierte contigo. Y Karina es una linda persona, tiene un ángel muy hermoso, pero no es buena en la cocina. Seamos sinceros, “Timoteo” hizo todo en la cocina.

SOBRE SU AMIGO YACO

Yaco Eskenazi es tu amigo, ¿qué opinas del buen momento que está viviendo?

A Yaco lo conozco desde chibolo, desde que tenía muchas ganas de seguir creciendo, y ahora me agrada ver su crecimiento. Me alegra el buen momento que está viviendo, un nuevo integrante en la familia es felicidad, un hijo te da más ganas de compartir, de respirar...

¿Esto no motiva a tener hijos?

Claro que sí, pero todavía quiero esperar a que llegue un buen momento para formar una familia. Mi corazón por ahora está tranquilo, estoy soltero desde hace un tiempo, pero el mejor amor siempre será el que viene, así que estaré atento.

Germán Loero y Michael Finseth en "Mi mamá cocina mejor que la tuya", preparando pasta.

