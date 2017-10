ATV se pronuncia por reportero de Cuéntamelo Todo que puso en duda violación de censista [VIDEO y FOTOS]

Tras los repudiables comentarios del reportero del programa Cuéntamelo Todo, Christian Bayro, en Facebook sobre la violacion a censista, el grupo ATV se pronunció en redes sociales. El canal indicó que rechazan categóricamente los dichos por el periodista.



El grupo ATV indicó que tomará las medidas correspondientes. "Ratificamos nuestro compromiso por combatir cualquier declaración que vulnere los derechos de las mujeres y las minorías", se lee en el comunicado.



Tras la publicación del periodista en Facebook, muchos lo tildaron de machista y él dijo que estaba feliz de serlo. "Yo vivo en Perú y no soy violador, estúpida... así que si quieres decirle violador a alguien, dilo con nombres... no con tu generalidad de mierda", fue uno de los ofensivos comentarios de Christian Bayro.



ATV se pronuncia por periodista ATV se pronuncia por periodista ATV se pronuncia por periodista

Además, el periodista despotrico contra las feministas. "Feminazi de mierda, estoy harto de que alguien que no piense como ustedes las feministas tengan categoría de cromagnon... o algo peor.... así que saca tu puto hashtag de mi face (sic) que me haces ponerme a tu nivel y como eres experta en estupideces... me ganas"



El periodista recibió tantas críticas que decidió disculparse, sin embargo, nadie le creyó y decidió desactiva su cuenta de Facebook. "Me he expresado maleducadamente sobre un tema sensible y superpuse mi a veces virtud, a veces defecto de pensar lo que pienso. Si ofendí, pido mil disculpas a quienes se vieron afectadas por mi opinión. Aprendí mi lección...acepto mi error y si...#perúpaísdevioladores".



Pamela Vértiz, quien también labora en ATV, usó su cuenta de Twitter para condenar los comentarios de Byro. "Este sujeto ya pidió disculpas, pero me valen un cuerno. Esto es misoginia y machismo puros. Y si, públicamente lo repudio", tuiteó Vértiz.



Otra de las conductoras que se mostró indignada con los dichos del periodista es Lady Guillén, quien utilizó su programa para despotricar contra el reportero. “Hasta periodistas que ensucian la inteligencia de esta carrera. Tengo vergüenza ajena de los comentarios tontos”, dijo la ex bailarina.

El periodista dijo que violación a censista le parecía "raro". El periodista dijo que violación a censista le parecía "raro". Difusión