Magaly Medina reveló que Rodrigo Cuba no le permitió emitir el audio en el que Melissa Paredes presuntamente lo chantajeó con una grave acusación sobre su pequeña hija. La conductora dijo sentirse ‘asqueada’ por el contenido de este material.

La periodista reveló que este audio le llegó no por el entorno del futbolista y por ello al pedirle el permiso para poder emitirlo, el futbolista del Sport Boys no se lo permitió.

“Lamento no poder emitir ese audio, me hubiera gustado haberlo emitido para que todo el público sepa quién es Melissa Paredes; pero le pedimos permiso a Rodrigo Cuba; pero no ha dado el permiso”, manifestó.

Agregó que el audio que llegó a su poder salió del entorno de la propia Melissa Paredes. “En estos momentos mucha gente debe estar asqueada al escuchar el contenido de este audio”, agregó la ‘Urraca’ Melissa Paredes.

TROME | Rodrigo Cuba no da autorización para emitir audio de Melissa Paredes (Magaly Tv)

