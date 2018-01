Augusto Polo Campos: Escucha la última canción del compositor peruano ¡Que viva el Perú! [VIDEO]

Augusto Polo Campos falleció esta madrugada a los 85 años. El compositor peruano, autor de canciones como 'Y se llama Perú', 'Contigo Perú', 'Cuando llora mi guitarra', entre otras canciones dejó además otras emotivas letras que fueron cantadas por los grandes de la música peruana e internacional.



Ante la partida de Augusto Polo Campos, muchos artistas peruanos y políticos, amantes de la música peruana mostraron su tristeza por la muerte de este gran compositor que ha erizado la piel de todo peruano que en más de una ocasión, incluso, ha llorado con las letras de sus canciones.



Precisamente, Augusto Polo Campos dejó lo que sería su última composición en cuya letra se puede sentir la despedida del también cantante.

Augusto Polo Campos dejó una última composición cuya letra es cantada por Laura Vinces. ¡Escucha 'Que viva el Perú'!

'Que viva el Perú' es la última composición de Augusto Polo Campos y es interpretada por la cantante criolla Laura Vinces, quien considera al criollo como su maestro y en más de una ocasión no ha dudado en rendirle homenaje durante sus conciertos

LETRA 'QUE VIVA EL PERÚ'



Cuando se apague la luz de mis ojos

​con el sol del alma veré a mi Perú

​Y si dispongo de cuatro palabras

​diré antes que muera 'Que viva el Perú'



Y como sé que la tierra me llama

he sembrado el alma por todo el Perú

​y habré cumplido mi sueño dorado

​de estar a tu lado por siempre Perú

Pero te dejo mi amor y mis hijos

y mi voz que dijo 'Contigo Perú'



Y cuando me vaya,

después de la muerte

será lindo verte de arriba Perú

ver tu alegre costa,

ver tu hermosa sierra

y tu humilde selva, norte, centro y sur



Y si hay otra vida

después de la muerte ​

​por volver a verte

mi lindo Perú

dejo gloria y dejo cielo

si tu me pasas la voz

para volver a tu suelo

con el permiso de Dios



Seré una buena semilla

​de trigo y de gratitud

​y del altar de mi vida

​diré ¡Que viva el Perú! (bis)



Cuando se apague la luz de mis ojos

​con el sol del alma veré a mi Perú

​Y si dispongo de cuatro palabras

​diré antes que muera 'Que viva el Perú'

