Augusto Polo Campos: Florcita está tranquila por tema de la herencia de su papá [VIDEO y FOTOS]

Florcita Polo desmintió que su familia esté desunida, tras conocerse que su padre, el popular compositor Augusto Polo Campos, decidió que sus siete hijos reciban cada uno el 10 % de su herencia y que su enfermera Andrea Angélica Bautista obtenga el 30 %.



“No pienso hablar del tema (herencia). Mi familia está tranquila y feliz, porque lo más importante es demostrar el cariño y amor que papá nos inculcó”, precisó Polo.



A ti no se te ha visto muy preocupada por la herencia…

No. Estoy tranquila y prefiero no comentar nada al respecto.



¿Contenta con los homenajes que continúa recibiendo tu padre?

Sí, pero es difícil no llorar, porque era muy apegada a mi papá. El viernes (mañana) cumple dos meses de fallecido. Estoy agradecida por todo el cariño de la gente. (L. Gamarra)