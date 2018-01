Augusto Polo Campos: Florcita Polo se consuela en su familia para sobrellevar la pérdida de su papá [VIDEO]

Aún bastante sentida por la pérdida irreparable de su padre, el compositor Augusto Polo Campos, Florcita Polo confesó que está destrozada anímicamente.



“No, no podría (tomar tranquilizantes), sigo dando de lactar. Solo traté de relajarme y apoyarme en la compañía de mi esposo y mis hijos, que me dan fuerzas para salir adelante”, dijo Florcita Polo.



“No es fácil para mí afrontar todo esto. Lo del entierro fue demasiado, quedé muy destrozada, terrible. Me tuvieron que dar agua de azahar y olí un poco de alcohol porque me puse mal”, agregó.



La hija de Susy Díaz señaló que, en estos momentos, le cuesta vivir al frente de la casa de su progenitor, pues le trae muchos recuerdos. “Ahora más que nunca no quiero ni quedarme sola en mi casa”, indicó.



CRÍTICAS

De otro lado, la cantante Cecilia Bracamonte encendió la polémica al avalar las críticas de algunos cibernautas hacia Susy y Flor Polo, a quienes llamaron ‘figuretis’.



Además, subió un video donde Augusto Polo Campos cuenta que el tema ‘Cariño bonito’ lo escribió para ella y su hija Selena, y no para Flor.

Florcita intenta acercarse al ataúd de Augusto Polo Campos

“Según Florcita, hicieron para ella la canción, qué pena me da y la madre en el velorio con gorra, por respeto debió sacársela. Todo eso me pareció tan fingido, ¡sorry! Después con el celular, para figuretear, qué feo”, escribió una cibernauta, a lo que la cantante criolla contestó: ‘¡Qué te puedo decir...!’.



Otros cuestionaron el llanto de Florcita Polo. ‘Cuando el sentimiento es sincero se llora a solas, no haciendo show televisivo, es una pena pero así la formó a Flor, tal y como ella’. Incluso algunos criticaron su forma de vestir: ‘Una vestida de coctel y la otra de jocketa’, a lo que Cecilia respondió con emoticones de risa y burla.