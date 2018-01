Augusto Polo Campos: Su hijo lo despide cantando tema que le compuso cuando nació [VIDEO]

El hijo del fallecido compositor Augusto Polo Campos, Marco Polo, lo despidió con un emotivo video que publicó en su cuenta personal de Facebook. En la grabación se escucha al joven cantando tema que el músico le compuso cuando nació.



“Hasta pronto papá, gracias por hacerme feliz, hoy cumplo con lo que me dijiste en la canción que compusiste cuando nací: Canción de cuna para cuando me vaya. Te amaré siempre. Gracias por unir a tu patria con tus canciones”, escribió en la publicación compartida en su cuenta personal de Facebook. El video ha sido reproducido 14.917 veces.



"No sientas pena mi amor no quiero ser tu dolor, ni tu sufrir. Tan he de partir para cuidarte mejor y estando al lado de Dios. Verte dormir. Te dejaré una canción y tú soñarás con ella para que te haga dormir el día en que yo me vaya. Y al despertar verás mirarás como brillan las estrellas y me verás otra vez en cada rincón de tu alma", es lo que dice el tema que le compuso Augusto Polo Campos a su hijo.



“Yo voy a estar junto a Dios y en cada rincón del cielo una casita te haré con el copo de una nube para que un día los dos viajemos al infinito en un caballo de sol y un carro de caramelo. Es tan inmensa la gloria y tan pequeña la vida que yo prefiero esperarte en una estrella encendida. Ya eres parte de mi vida, latir de mi corazón, un día quiera el destino que vayas por el camino por donde va mi ilusión y se haga voz mi cariño, haz como yo y a tu niño, entrégale esta canción”, termine el joven su interpretación con la voz quebrada debido a la muerte de Augusto Polo Campos.



El reconocido compositor peruano Augusto Polo Campos, falleció la noche del miércoles 17 de enero a los 85 años, luego de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Good Hope de Miraflores. "Y se llama... Perú", "Cuando Llora mi Guitarra", "Contigo Perú" y "Cariño Bonito", son algunas de las canciones más representativas que fueron escritas por él.

