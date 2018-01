Augusto Polo Campos: Gisela Valcárcel, Tulio Loza y otras celebridades recordaron a ídolo criollo [VIDEOS]

No solo el pueblo peruano manifestó su pesar por la partida de Augusto Polo Campos, pues a través de las redes sociales, varios artistas se animaron a lamentar su muerte. El cantante Ricardo Montaner dejó un sentido mensaje para el compositor.



“Don Augusto Polo Campos, lo conocí al comenzar mi carrera y me impresionó con su simpleza y forma de componer”, tuiteó. Gisela Valcárcel también le regaló sentidas palabras y recordó la vez que le compró una caja de leche y pollo a la brasa para llevar a su casa, cuando su economía era precaria.



“La gente como tú se queda. Vivirás en cada tarde de cebiche, pollo a la brasa y familia, cantando nuestra música”, publicó.



Christian Meier y Beto Ortiz homenajearon al artista al postear parte de la letra de ‘Cuando llora mi guitarra’.



Gian Marco hizo lo mismo y agradeció al ‘maestro’. A su vez, Manuel Donayre se enteró, durante su show en La Estación de Barranco, de la muerte de su ‘papá musical’ y no pudo evitar llorar. Ernesto Pimentel, invitado al espectáculo, pidió al público que aplaudiera de pie a Augusto Polo Campos.

Manuel Donayre se quiebra tras enterarse de la muerte de Augusto Polo Campos. Video: Trome

TULIO LOZA

Tulio Loza recordó que le pidió a Augusto Polo Campos que hiciera los libretos de su popular personaje ‘Camotillo’ y le imprimiera la chispa del pueblo.



“Era mi pata del alma, compañero de asuntos indígenas, porque era cholo como yo, dueño de una gran chispa y un verso inigualable, que imprimió en los libretos de ‘Camotillo’. Recuerdo que el primero que escribió, me lo dio a escondidas, lo puso ‘caleta’ en mi maleta. Cuando lo leí me gustó y así empezó la historia. Voy a extrañarlo mucho, solo me queda recordar nuestros partidos de fútbol, donde era el arquero de mi equipo. Luego de jugar, nos íbamos a celebrar con gaseosa y a conversar con alguna chiquita ‘potable’ que caía rendida con su rima”, precisó.

Florcita Polo y Susy Díaz no pueden contener las lágrimas por la muerte de Augusto Polo Campos. Video: Canal N



El productor Efraín Aguilar y Paco Bazán recordaron las anécdotas que vivieron con Augusto Polo Campos cuando grabaron la miniserie ‘Los amores de Polo’.



“Es muy difícil para mí hablar de Augusto Polo Campos, porque era un hermano. Nos conocimos en la década del 60 y me dio la oportunidad de trabajar con él en la revista musical ‘La Tapa’. Desde entonces cosechamos una gran amistad y él decidió que yo produjera su serie. Fue muy grato para mí, pasé largas tardes y noches conversando de sus amores y mujeres de las que se enamoró y a las que inmortalizó con alguna canción. También leí las 120 canciones inéditas que tenía y que espero alguien grabe, porque son verdaderas obras de arte”, detalló.



En tanto, Paco Bazán contó que fue un privilegio interpretarlo.

“Él quedó muy agradecido con la pasión en la construcción del personaje que hicimos con Efraín. Tuvimos varias charlas previas al rodaje. Incluso asistió varias veces a las filmaciones. Fue un privilegio conocer cada historia que traía cada canción desde sus memorias”, precisó.