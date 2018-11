Austin Palao afirma que Emilio Jaime lo traicionó porque cortejó a Luciana Fuster cuando aún eran pareja

El integrante de ‘Esto es guerra’, Austin Palao, dijo que Emilio Jaime lo traicionó, porque siendo uno de sus mejores amigos estuvo cortejando a Luciana Fuster, cuando aún era su pareja.



“A mí me contaron que Emilio ‘jalaba’ a Luciana en su carro, pero un día le agarró la pierna y le dijo: ‘Si alguna vez vas a ser infiel a Austin, que sea conmigo’”, afirmó Facundo González en el programa ‘En boca de todos’, donde Austin estaba como invitado.

Ante esto, el ‘guerrero’ confirmó la versión y contó que está decepcionado.



“Es un poco fuerte lo que dice Facundo, pero es verdad. Esa situación pasó hace seis o siete meses, ella me lo contó. Me sentí sorprendido, decepcionado y no lo podía creer. Con Emilio éramos grandes amigos”, comentó Palao.

Luego, señaló que no le consta si ahora Luciana y Emilio son pareja, ‘pero al parecer hay algo’, detalló.



LUCIANA LO NIEGA



En tanto, L uciana Fuster lamentó las declaraciones de su expareja Austin Palao y aseguró que no le fue infiel.

“Ahora veo que lo único que querías era cámara y seguidores. ¿Quieres mentir para dejarme mal? Yo voy a decir verdades para que veas lo mal que quedas sin necesidad de mentir. Jamás saqué los pies del plato en mi relación. Ya se enterarán todo lo que soporté yo”, escribió la modelo.

En tanto, Emilio se encuentra en Argentina y desde allí respaldó a Luciana, aclarando que todo lo que se dice es falso.