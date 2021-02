CONTINÚA CON SUS CHEQUEOS MÉDICOS. Austin Palao tiene que acudir al menos una vez a la semana a clínica de Miraflores para monitorear cómo continúan sus lesiones tras participar de reto de altura de Esto es Guerra. Durante su visita al establecimiento de salud, el modelo fue entrevistado por reporteros de Amor y Fuego.

La producción de Esto es Guerra le dio descanso médico a Austin Palao por cuatro días por laceración grave y traumatismo cervical. El modelo afirma que no puede pronunciarse sobre el reality porque su contrato no se lo permite.

“Mi bro discúlpame, no te puedo declarar por un tema de contrato (...) Me encantaría declararte, pero no puedo. Saludos a Rodriguito y Gigi”, fue el escueto mensaje de Austin Palao a los reporteros de Amor y Fuego.

Hace una semana, Austin Palao fue retirado del programa de telerrealidad por decir que no volvería a participar de ningún reto de altura. Una declaración que generó malestar en la producción de Esto es Guerra.

“Este tipo de competencias en lo personal a mí me gusta, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible. Obviamente no pude llegar a la soga porque me estaban jalando, sentí que me iba a morir”, indicó Austin Palao sobre el reto de altura.

Peter Fajardo, productor del programa del reality, señaló que jamás pondría en riesgo a los concursantes. Además, señaló que EEG trabaja de la mano de profesionales en juegos de altura y línea de vida, quienes son los encargados de probar previamente cada uno de los juegos que se presentan en vivo

“Nosotros trabajamos desde hace años con una empresa especialista en trabajos de alto riesgo, rescate, acceso por cuerdas y seguridad en líneas de vida. Son profesionales certificados tanto aquí en Perú cómo en el extranjero, ellos son los encargados de brindarnos la seguridad en este tipo de juegos”, señaló Peter.

Austin Palao es captado saliendo de clínica -TROME