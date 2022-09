Austin Palao hace su debut en la pantalla grande con la película ‘Sugar en aprietos’, donde tiene escenas románticas y ardientes con Kukuli Morante y asegura que su pareja, Flavia Laos, no es celosa. Afirma que ya cerró su ciclo en los realitys y está agradecido por la oportunidad que le dieron en su momento.

“Ha sido un buen debut de la mano de José (Salinas, productor y director de la cinta) que confió en mí para este personaje, que más que tener líneas es más de acción, pero hay escenas supergraciosas y la gente se va a reír bastante”, afirmó Austin, quien añadió que la película se estrena el 6 de octubre.

¿Te gustaría dedicarte a la actuación?

Yo vengo preparándome hace tiempo, ahora se me dio la oportunidad y la aproveché. Sí hay otras propuestas, pero igual uno tiene que estar constantemente aprendiendo porque en el mundo de la actuación uno nunca deja de aprender.

¿Cómo manejaste las escenas románticas con Kukuli?

Pues ella es de esas personas que, como es tan profesional, te da esa facilidad para que puedas integrarte superrápido a la escena y al diálogo con ella. Tuve bastante suerte que me tocó con Kukuli, que me pudo guiar para que las escenas salgan lo más natural posibles.

¿Qué crees que dirá Flavia cuando vea esas escenas ardientes?

Bueno, no pasa nada. Flavia es actriz, está en novelas, películas, olvídate, qué mejor que ella para que comprenda eso.

¿Ella no es celosa?

Cero celos. Yo también soy cero celos, aparte es su carrera.

¿Te veremos en otra película’

Me han propuesto y está en evaluación, porque yo me estoy dedicando más que todo al canto como artista urbano. Voy más por ese lado, pero por el camino también puedo desarrollarme en otras facetas como la actuación.

¿Te gustó esta primera experiencia como actor?

Se armó un buen grupo, hay bastante buena vibra, la verdad tengo buenos recuerdos.

Se podría decir que ya dejaste atrás tu faceta de chico reality...

Bueno, vamos como un par de años afuera del reality. De verdad que hay otro mundo más allá de eso, yo feliz y agradecido por la oportunidad que se me dio en algún momento, pero ahorita estoy bien, no me va mal. Entonces, si hago una reflexión toda obra para bien.

Se dijo que te molestó que te mencionaran en ‘Esto es guerra’ como una de las nuevas ‘bombas’.

Esas cosas (que te mencionen) son inevitables, quien conoce la televisión sabe que es así y siempre van a jugar con los nombres para generar expectativa.

Los chicos reality siempre han sido criticados y más cuando han actuado, como en el caso de Nicola Porcella que lo llamaron puerta.

Mira, yo considero que cada uno tiene su propia preparación y Nicola lo tuvo, pero la gente piensa que no. A lo mejor no le fue tan bien, pero todo es cuestión de preparación, de dedicarse para tener una buena performance y no hacer las cosas mal.