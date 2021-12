¿Austin Palao en saliditas con Flavia Laos? Esto dice el cantante

Austin Palao estuvo este miércoles en Amor y Fuego y confirmó que el fin de semana estuvo con Flavia Laos en una reunión de amigos, en medio de toda la polémica que la envolvió por el ampay entre su expareja, Patricio Parodi, y Luciana Fuster, ex del cantante.

“A mí me han dicho que te estaban haciendo el hispotado, pero sabes quién, Flavia Laos”, le dijo Rodrigo González poniéndolo en apuros. “Sí, fui a pasar un rato con mis amigos, no los veía hace mucho”, se defendió el exparticipante de ‘El poder del amor’.

En ese sentido dijo que él y Flavia comparten el mismo círculo amical, por lo que no es raro que se encuentren de vez en cuando. “Estaba conversando con mis amigos... yo no miento, no me la chapé” , aseguró Austin Palao. “No bailamos, nada, no nos fuimos juntos”, agregó.

AUSTIN ECHA FLORES A ROSÁNGELA

Austin Palao estuvo este miércoles en el set de Amor y Fuego y reveló detalles de su pasada relación amical con Rosángela Espinoza, luego que la ‘chica selfie’ se desviviera en halagos hacia él en redes sociales.

“Es una chica bien jocosa, bien extrovertida, se hace querer súper rápido... yo con ella tengo una excelente amistad”, dijo el ahora cantante, al mismo tiempo que aseguró que nunca vivieron un romance.

En ese sentido, dijo que Rosángela es una de las personas que mejor lo trató durante su paso por Esto es Guerra. “Con ella hasta el cielo, es una excelente mujer”, aseguró desatando las risas de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, se refirió a su salida de EEG e indicó que tiene todo el talento del mundo para sobresalir por ella misma y hacer lo que quiera.

Finalmente, Austin Palao indicó que por el momento quiere enfocarse en su carrera musical pero no descartaría volver al reality de competencia. “No escupo al cielo”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR

Juan Víctor revela cuánto le pasaba a Andrea San Martín cuando nació su hija: “Le daba 600 soles mensuales”

Bryan Arámbulo se hizo retoquito en la nariz y ahora luce nuevo perfil ¡Qué tal cambio!

Andrea San Martín habría cobrado por entrevista en programa de Magaly, asegura madre de Juan Víctor