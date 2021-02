NO VUELVE. Austin Palao conversó con sus seguidores por Instagram. El modelo se animó a responder las preguntas de sus fans en la mencionada red social, quienes le consultaron sobre su salida del reality Esto es Guerra.

A finales de enero, Austin Palao expresó su malestar tras participar de un reto de altura en Esto es Guerra. La producción del reality tomó la decisión de suspender al modelo tras su cuestionamiento a la seguridad de los juegos.

“Este tipo de competencias en lo personal a mí me gusta, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible. Obviamente no pude llegar a la soga porque me estaban jalando, sentí que me iba a morir”, indicó Austin Palao sobre el reto de altura.

Austin Palao descarta regresar a Esto es Guerra: "Me despidieron en vivo"- TROME

Los seguidores de Austin Palao continuaron preguntándole sobre su salida del reality. El modelo fue tajante: “No sé que más acotarles, literalmente me despidieron en vivo. Lo que se vio ese día fue lo que paso, no hay más que agregar”.

Austin Palao indicó que Esto es Guerra es una etapa cerrada para él. “Me retiraron del programa, lo que pudieron ver ese día es lo que pasó. Es un tema cerrado. Normal, no pasa nada”, precisa.