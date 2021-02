LOS DESMIENTE. Austin Palao conversó con Fabio Agostini a través de Instagram. En esta modalidad, los seguidores pueden hacerle preguntas, una de ellas fue dirigida a su salida del reality Esto es Guerra.

“Se comenta que existe un video sobre tu reacción detrás de cámaras en Esto es Guerra y que ese habría sido el detonante para retirarte del programa”, fue la consulta que le hicieron a Austin Palao sobre su salida de Esto es Guerra.

Austin desmintió esta versión que es la que sostiene la producción de Esto es Guerra. “Qué les puedo decir al respecto, yo en verdad desconozco los motivos que se mencionan en el programa. Lo que pudimos ver ese día es lo que pasó”, empieza el modelo.

TROME - AUSTIN PALAO FUE EXPULSADO DE ESTO ES GUERRA

“Si tuve una reacción inadecuada no la tuve, lo mismo que dije delante de cámaras, lo dije detrás. No hay nada más que decir. Si hay dicho video que me deja mal a mí que lo pongan. El que no la debe no la teme”, agrega Austin Palao.

ME DESPIDIERON EN VIVO

A finales de enero, Austin Palao expresó su malestar tras participar de un reto de altura en Esto es Guerra. La producción del reality tomó la decisión de suspender al modelo tras su cuestionamiento a la seguridad de los juegos.

“Este tipo de competencias en lo personal a mí me gusta, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible. Obviamente no pude llegar a la soga porque me estaban jalando, sentí que me iba a morir”, indicó Austin Palao sobre el reto de altura.

Los seguidores de Austin Palao continuaron preguntándole sobre su salida del reality. El modelo fue tajante: “No sé que más acotarles, literalmente me despidieron en vivo. Lo que se vio ese día fue lo que paso, no hay más que agregar”.

Austin Palao indicó que Esto es Guerra es una etapa cerrada para él. “Me retiraron del programa, lo que pudieron ver ese día es lo que pasó. Es un tema cerrado. Normal, no pasa nada”, precisa.

CENTRADO EN SU CARRERA MUSICAL

Tras su salida del reality, el modelo se encuentra centrado en continuar impulsando su carrera musical. En octubre de 2020 estrenó el video musical de su primera canción: Ella. La grabación se realizó en Medellín, Colombia. El modelo recibió la ayuda del productor Gangsta, quien trabaja con Maluma y Wolfine.

“Estoy muy emocionado con este lanzamiento, es algo que he construido con mucha disciplina y ahora por fin lo veo cristalizado con el apoyo de un gran equipo que me rodea. ‘Ella’ es el punto de partida para una carrera solista que empiezo con muchas expectativas y espero sea bien recibida por el público”, comentó sobre el estreno del video musical.

