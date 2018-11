Austin Palao: Todo 'Esto es Guerra' le dio su respaldo ante acusaciones de Luciana Fuster | VIDEO

Tras las declaraciones de Luciana Fuster, quien acusó de maltratos a su expareja el guerrero Austin Palao ; María Pía decidió darle un mensaje de apoyo a integrante del reality que se ha visto envuelto en este escándalo, los últimos días.

Como se recuerda, Luciana Fuster rompió su silencio y contó su verdad sobre la relación tormentosa que vivió al lado de Austin Palao . La modelo indicó, entre lágrimas, que el chico reality la maltrataba.

Al respecto, María Pía Copello y los demás integrantes de 'Esto es guerra' decidieron reunirse y brindarle su apoyo a Austin Palao en este duro momento que atraviesa.

"Siempre vamos a estar a tu lado. Te queremos. Aquí, todos te conocen muy bien y te respaldan. Nadie tiene nada que decir de él. Se están dando cosas que lo afectan muchísimo. Es un chico muy bueno. Jamás ha habido un problema con nadie. Es un caballerito", dijo la animadora.

"Queremos decirte que estamos contigo en las buenas y en las malas", agregó María Pía Copello sobre las declaraciones de Luciana Fuster sobre Austin Palao.

"Quiero agradecer el apoyo de todos. Capaz no sepan mucho del tema, no hablo de mi vida privada. Es bueno saber que tengo apoyo y gente que me quiere", respondió Austin Palao ante las muestras de afecto.

"Al final siempre la verdad sale a la luz", dijo María Pía, mientras que Nicola Porcella añadió que "El mundo siempre da vueltas".