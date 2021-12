Austin Palao es uno de los favoritos para ganar el reality, que se desarrolla en Turquía, ‘El poder del amor’, donde también participa la modelo Shirley Arica. Como se recuerda, ambos fueron convocados para unirse a un grupo de 12 personajes, quienes durante cuatro meses convivirían en una casa con el único objetivo de encontrar el amor. Además, los dos concursantes que lleguen a la final ganarían nada menos que 15 mil dólares cada uno.

“Hoy (8 de diciembre) se cierran las elecciones , este jueves terminan las grabaciones para nosotros, estoy como favorito y es probable que gane”, dijo Austin desde Turquía.

Dejaste por unos días la casa y el público votó para que regreses.

Sí y agradezco a mis fans, al público que votó, realmente este reality ha sido una experiencia maravillosa que me ha tocado vivir.

¿Cuál será el premio?

Son 15 mil dólares.

¿Sabes en qué los vas a invertir?

Pues en la música, acabo de lanzar mi tercer tema ‘No quiero perderte’ y grabé el video clip en Turquía y está top.

¿El canto y la actuación irán de la mano en esta nueva etapa de tu vida?

Exacto. Retornaré pronto a Perú luego de cuatro meses de estar por acá. Voy para reencontrarme con la familia por las fiestas.

Austin Palao y Shirley Arica llegaron a la final del reality 'El poder del amor (Foto: Cortesía Latina)

SHIRLEY ARICA: ‘LO QUE EMPIEZO, LO TERMINO’

Por otro lado, Shirley Arica, a través de sus redes sociales, también pidió al público que vote por ella, pues es otra de las finalistas de este reality turco que se puede ver por Latina play.

‘La chica realidad’, también empleó sus historias de Instagram para contar que este martes fue el último día de grabación del programa en el que se supo quienes fueron los dos ganadores cuyos nombres pronto se revelarán.

“A pocos días de terminar este experimento social... feliz de haber conocido a gente tan linda, de haber crecido como ser humano y de haber disfrutado cada momento, de darme contra el piso, llorar sin parar cuando nadie me veía, pero levantarme mirarme al espejo y decirme yo puedo carajo! Y lo que empiezo, lo termino. Me voy llena de aprendizaje, de amor de mis amigas, de la gente que me sigue y me alienta a seguir, pongo todo en manos de Dios de aquí en adelante, siempre confío en lo que tenga Él para mi corazón y por último ansiosa de ver al amor de mi vida (su hijita), pues por ella inicié esta aventura con el corazón partido por irme, pero vuelvo más fuerte de lo que me fui”, posteó.

Shirley también presentó, vía Instagram, al equipo de producción del reality que se convirtió en uno de los programas más sintonizados en Turquía y en nuestro medio tuvo rebote en las redes sociales por los apasionadas besos que Arica se daba con uno de los participantes.