Austin Palao se pronunció luego de su reconciliación con Emilio Jaime, después de varios años enemistados por Luciana Fuster. “Coincidimos en la misma discoteca... esos episodios ya pasaron hace mucho”, acotó el popular ‘bonito’.

Según comentó para las cámaras de Amor y Fuego, fue Emilio quien se comunicó con él para verse. “Siempre él anda ahí escribiendo, me dijo que iba estar por ahí y pues yo también iba salir”, indicó la actual pareja de Flavia Laos.

En ese sentido, aseguró que su amigo compartió en Instagram una foto de ambos con su autorización. “Como que ahí se emocionó por el tema y le dije normal, dale, súbela bajo mi consentimiento”, afirmó Austin Palao, quien dijo que los resentimientos quedaron en el pasado. “Por mi parte ya solté esa mochila hace mucho tiempo, hace años, entonces no hay resentimientos, no hay nada” , agregó.

Por otro lado, contó detalles del supuesto ‘after party’ que tuvieron en la casa de Emilio Jaime. “Fuimos a su casa... fui con unos amigos en común, con el Zorro, unas amigas del Zorro, unas amigas de Emilio y nada, estuvimos ahí y hasta compartimos con el papá”, indicó.

Austin Palao aseguró que su reencuentro con Emilio fue nuevo para él, ya que lo encontró más maduro. “ Fue nuevo, fue conocer a un Emlio ya más maduro, aparentemente, y gracioso tambien” , reveló el ‘bonito’.

AUSTIN DESMIENTE SEPARACIÓN DE FLAVIA

Por otro lado, Austin Palao desmintió que su relación con Flavia Laos haya terminado. “Es una reverenda mentira, tengo tantos años en la tele... sé cómo se maneja esto... estoy muy agradecido con mis fans y al resto, no pasa nada, que sigan comentando”, acotó.

En ese sentido, aseguró que Flavia sabía de su reunión con Emilio Jaime, donde también estuvo Valery Revello. “ Ella sabía todo, todo súper bien, mientras haya comunicación y sea súper claro con ella, creo que nada más improta”, indicó.

Además, aseguró que no conocía a Valery y recién pudo conversar con ella en la casa de Emilio. “De verdad que no tengo ninguna amistad con ella, la puedo haber visto en la discoteca pero nada, recién entablamos una conversación”, refirió.

Finalmente, Austin Palao contó que aún no ha podido conocer el departamento nuevo de Flavia Laos. “No he podido ir a verlo pero hoy voy a ir. Está súper bonito, me lo mostraron por fotos y videos y está espectacular, faltan algunos detalles y creo que el toque masculino nunca viene mal”, concluyó.

Austin Palao reveló que fue Emilio Jaime quien tomó la iniciativa para reencontrarse, luego que hace unos años se distanciaran por Luciana Fuster.

